Super Micro Computer (SMCI) hat am Mittwoch rund ein Drittel seines Aktienwertes verloren, als sein Wirtschaftsprüfer, Ernst & Young, zurücktrat. Analysten schlagen nun Alarm.Die Super-Micro-Aktie ist am Mittwoch um 33 Prozent abgestürzt, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass sein Wirtschaftsprüfer Ernst & Young zurückgetreten ist, da er "nicht bereit sei, mit den vom Management erstellten Finanzberichten in Verbindung gebracht zu werden". Am Donnerstag geht die Talfahrt für die Aktie weiter. Super Micro läuft nun Gefahr, von der Nasdaq dekotiert zu werden, und hat bis zum 16. November Zeit, um die Konformität mit der Börse wiederherzustellen. "Wir sehen ein höheres Risiko für ein …