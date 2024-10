Quartalsnettoumsatz von 155 Millionen USD, Steigerung von 22 gegenüber dem Vorjahr, mit rekordverdächtigen 4.113 aktiven Patienten in Therapie zum 30. September 2024

FDA genehmigt Optune Lua für die Behandlung von metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs

Nach 22 Jahren als CEO verkündet Asaf Danziger Ruhestandspläne, Nachfolgerin wird die derzeitige CFO Ashley Cordova

Christoph Brackmann ab 1. Januar 2025 zum Chief Financial Officer ernannt

Novocure (NASDAQ: NVCR) hat heute seine Finanzergebnisse für das am 30. September 2024 beendete dritte Quartal gemeldet. Novocure ist ein globales Onkologieunternehmen, das daran arbeitet, die Überlebenszeit bei einigen der aggressivsten Krebsarten durch die Entwicklung und Vermarktung seiner innovativen Therapie, Tumor Treating Fields (TTFields), zu verlängern.

"Diese Periode war durch einen guten Geschäftsverlauf und herausragende Leistungen bei Novocure gekennzeichnet", sagte William Doyle, Executive Chairman bei Novocure. "Wir haben die FDA-Zulassung erhalten und Optune Lua für die Behandlung von Patienten mit metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs eingeführt, ein deutliches Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielt und unser Management gefestigt, um unsere nächste Wachstumsphase angehen zu können. Das ist eine spannende Zeit bei Novocure, in der wir nach Gelegenheiten suchen, das Leben unserer Patienten zu verbessern."

Aktuelle Finanzergebnisse für das am 30. September 2024 endende dritte Quartal:

Der Gesamtnettoumsatz für das Quartal betrug 155,1 Millionen USD, was einer Steigerung von 22 gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2023 entspricht. Diese Steigerung ist hauptsächlich auf unseren erfolgreichen Start in Frankreich und verbesserte US-Zulassungsraten zurückzuführen. Die USA, Deutschland, Frankreich und Japan hatten einen Anteil von 98,3 Millionen USD, 17,0 Millionen USD, 15,2 Millionen USD bzw. 8,6 Millionen USD, andere aktive Märkte von 11,3 Millionen USD. Verbesserte Zulassungsraten in den USA bewirkten einen gegenüber Aussagen der Vorperiode während des Quartals um 4,7 Millionen USD gesteigerten Nettoumsatz. Es wird nicht erwartet, dass sich diese Leistung wiederholt. Der Umsatz im Großchina durch die Partnerschaft von Novocure und Zai Lab belief sich auf insgesamt 4,6 Millionen USD.

Die Bruttomarge für das Quartal betrug 77 %.

Die Ausgaben für Forschung, Entwicklung und klinische Studien für das Quartal lagen bei 51,9 Millionen USD, eine Abnahme um 3 gegenüber der gleichen Periode 2023.

Die Ausgaben für Vertrieb und Marketing für das Quartal beliefen sich auf 59,8 Millionen, eine Steigerung von 3 verglichen mit der gleichen Periode 2023.

Allgemeine und administrative Ausgaben für das Quartal betrugen 40,1 Millionen USD, eine Abnahme von 4 verglichen mit der gleichen Periode 2023.

Der Nettoverlust für das Quartal betrug 30,6 Millionen USD, mit einem Verlust je Aktie von 0,28 USD.

Der bereinigte EBITDA* für das Quartal betrug 1,7 Millionen USD.

Liquide Mittel, Zahlungsmitteläquivalente und kurzfristige Anlagen beliefen sich zum 30. September 2024 auf 959,9 Millionen USD.

Aktuelle Betriebsergebnisse für das zum 30. September 2024 endende dritte Quartal:

Im Quartal sind 1.586 Verschreibungen eingegangen, was einer Zunahme von 8 verglichen mit der gleichen Periode 2023 entspricht. Aus den USA, Deutschland, Frankreich und Japan stammten 934, 217, 171 bzw. 99 Verschreibungen, die restlichen 165 Verschreibungen gingen in anderen aktiven Märkten ein.

Zum 30. September 2024 waren rekordverdächtige 4.113 aktive Patienten in Therapie. In den USA, Deutschland, Frankreich und Japan waren 2.200, 570, 393 bzw. 437 aktive Patienten zu verzeichnen, die restlichen 513 aktiven Patienten stammten aus anderen aktiven Märkten.

Aktuelle Daten und Leistungen des Quartals:

Im Oktober erteilte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) basierend auf den Ergebnissen aus der Phase-3-Studie LUNAR ihre Zulassung für unseren Antrag auf Marktzulassung (Premarket Approval, PMA) für Optune Lua zur gleichzeitigen Verwendung mit PD-1/-PD-L1-Inhibitoren oder Docetaxel für die Behandlung erwachsener Patienten mit metastasierendem NSCLC, deren Erkrankung während oder nach einer platinbasierten Therapie fortgeschritten ist. Wir arbeiten an unserer Markeinführung in den USA. Die Zertifizierung durch das American Board of Physician Specialties ist in Bearbeitung und die erste Verschreibung erfolgte kurz nach der Zulassung.

Im Oktober erteilte die US-amerikanische FDA die Bezeichnung "Breakthrough Device" (bahnbrechendes Gerät) zum Einsatz der TTFields-Therapie für Hirnmetastasen von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs. Diese Bezeichnung ermöglicht uns während des Prüfprozesses einen häufigeren, schnelleren und interaktiveren Zugang zum FDA-Prüfungsteam und zum Senior Management, eine prioritäre Prüfung unseres Marketingantrags bei Einreichung und eine beschleunigte Prüfung der Inspektionen der Konformität von Fertigung und Qualitätssystemen vor der Marktzulassung.

Im September haben wir angekündigt, dass Chief Executive Officer (CEO) Asaf Danziger zum 1. Januar 2025 in den Ruhestand gehen wird. Die Nachfolge von Herrn Danziger tritt Chief Financial Officer (CFO) Ashley Cordova an. Im Oktober haben wir Christoph Brackmann als Nachfolger von Frau Cordova als CFO ab dem 1. Januar 2025 bekannt gegeben. Zudem haben wir die Beförderung von Mukund Paravasthu zum Chief Operating Officer ab dem 1. Oktober 2024 verkündet.

Erwartete klinische Meilensteine:

Erste Daten der klinischen Phase-3-Studie PANOVA-3 bei lokal fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs (Q4 2024)

Daten aus klinischer Phase-2-Studie PANOVA-4 bei metastatischem Bauchspeicheldrüsenkrebs (2026)

Daten aus klinischer Phase-3-Studie TRIDENT bei neu diagnostiziertem Glioblastom (2026)

Details zur Telefonkonferenz

Novocure wird heute, Mittwoch, 30. Oktober 2024, um 8:00 EDT eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten, um die Finanzergebnisse des dritten Quartals 2024 zu besprechen. Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz nutzen Sie den folgenden Telefonkonferenz-Registrierungslink. Die Einwahlinformationen werden noch bereitgestellt. Zur Teilnahme am Webcast nutzen Sie den folgenden Webcast-Registrierungslink.

Der Webcast, Folien zu den Erträgen, die während des Webcasts gezeigt werden, und die Unternehmenspräsentation können live über die Seite "Investor Relations" auf der Website von Novocure, www.novocure.com/investor-relations, abgerufen werden und werden mindestens 14 Tage lang nach der Telefonkonferenz zur Verfügung stehen. Die Website für Investor Relations wurde und wird von Novocure zur Veröffentlichung wichtiger nicht-öffentlicher Informationen und zur Einhaltung seiner Offenlegungspflicht entsprechend der US-amerikanischen Regulation FD verwendet.

Über Novocure

Novocure ist ein globales Onkologieunternehmen, das daran arbeitet, die Überlebenszeit bei einigen der aggressivsten Krebsarten durch die Entwicklung und Vermarktung seiner innovativen Therapie, Tumor Treating Fields, zu verlängern. Die von Novocure vermarkteten Produkte sind in bestimmten Ländern für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit Glioblastom, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, malignem Pleuramesotheliom und Pleuramesotheliom zugelassen. Novocure führt mehrere weitere klinische Studien durch oder hat diese bereits abgeschlossen, in denen die Anwendung der Tumor-Treating-Fields-Therapie bei der Behandlung von Glioblastom, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs untersucht wird.

Der Hauptsitz von Novocure befindet sich in Root, Schweiz, der Hauptsitz in den USA in Portsmouth, New Hampshire, und die Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen befinden sich in Haifa, Israel. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter Novocure.com. Folgen Sie @Novocure auf LinkedIn und Twitter.

*Nicht-GAAP-Kennzahlen

Wir messen unsere Leistung auf Grundlage einer Nicht-US-GAAP-Messung der Erträge vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und aktienbasierter Vergütung ("Bereinigter EBITDA"). Unserer Ansicht nach ist der bereinigte EBITDA nützlich, damit Investoren die Betriebsergebnisse über verschiedene Zeiträume hinweg evaluieren und vergleichen können, wobei der Einfluss der Erträge durch unsere Kapitalstruktur, den Steuersatz und wesentliche nicht zahlungswirksame Posten, insbesondere aktienbasierte Vergütung, ausgeklammert wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Neben den historischen Fakten oder Aussagen über gegenwärtige Bedingungen kann diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen geben die aktuellen Erwartungen oder Prognosen von Novocure hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wieder. Dazu können Aussagen über den erwarteten wissenschaftlichen Fortschritt bei den Forschungsprogrammen, den Fortschritt bei klinischen Studien, die Entwicklung potenzieller Produkte, die Auslegung klinischer Ergebnisse, die Aussichten auf eine aufsichtsrechtliche Zulassung, die Entwicklung und die Möglichkeiten der Herstellung, die Marktaussichten für die Produkte des Unternehmens, die Kostenübernahme durch Dritte und andere Aussagen gehören, die keine historischen Fakten darstellen. Sie können einige dieser zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von Worten wie "antizipieren", "schätzen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben" oder anderen Worten und Begriffen mit ähnlicher Bedeutung erkennen. Die Leistung und die Finanzergebnisse von Novocure können aufgrund allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, umweltbezogener, regulatorischer und politischer Bedingungen und anderer spezifischerer Risiken und Unwägbarkeiten, mit denen Novocure konfrontiert ist, wie sie im Jahresbericht auf Form 10-K vom 22. Februar 2024 und in nachfolgenden Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission) dargelegt sind, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Angesichts dieser Risiken und Unwägbarkeiten können sich einzelne oder alle dieser zukunftsgerichteten Aussagen als falsch erweisen. Daher sollten Sie sich nicht auf solche Faktoren oder zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Darüber hinaus beabsichtigt Novocure nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieses Dokuments. Der Private Securities Litigation Reform Act von 1995 erlaubt diese Diskussion.

NOVOCURE LIMITED UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG US-Dollar in Tausenden (außer Daten zu Aktien und je Aktie) Drei Monate zum 30. September Neun Monate zum 30. September Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 2023 2024 2023 2023 Nicht geprüft Nicht geprüft Geprüft Nettoeinnahmen 155.095 127.321 443.954 375.554 509.338 Herstellungskosten 35.372 32.092 103.715 95.724 128.280 Bruttogewinn 119.723 95.229 340.239 279.830 381.058 Betriebskosten und -aufwendungen: Forschung, Entwicklung und klinische Studien 51.882 53.623 158.435 168.754 223.062 Vertrieb und Marketing 59.830 57.964 171.652 167.621 226.809 Allgemein und administrativ 40.103 41.887 117.344 124.609 164.057 Betriebskosten und -aufwendungen insgesamt 151.815 153.474 447.431 460.984 613.928 Betriebsergebnis (Verlust) (32.092 (58.245 (107.192 (181.154 (232.870 Finanzergebnis (Aufwendungen), netto 10.507 10.023 31.236 27.948 41.130 Einkommen (Verlust) vor Ertragssteuer (21.585 (48.222 (75.956 (153.206 (191.740 Ertragssteuer 8.985 1.263 26.749 6.758 15.303 Nettoertrag (Verlust) (30.570 (49.485 (102.705 (159.964 (207.043 Unverwässerter und verwässerter Nettogewinn (Verlust) pro Stammaktie (0,28 (0,46 (0,95 (1,51 (1,95 Gewichtete durchschnittliche Anzahl an Stammaktien zur Berechnung von nicht verwässertem und verwässertem Nettogewinn (Verlust) pro Aktie 108.247.716 106.772.814 107.679.501 106.219.194 106.391.178

Konzernbilanzen

USD in Tausenden (außer Daten zu Aktien)



NOVOCURE LIMITED UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN

KONZERNBILANZEN US-Dollar in Tausenden (außer Daten zu Aktien) 30. September

2024 31. Dezember

2023 Nicht geprüft Geprüft VERMÖGEN UMLAUFVERMÖGEN: Liquide Mittel und Zahlungsmitteläquivalente 185.422 240.821 Kurzfristige Anlagen 774.476 669.795 Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung 3.777 1.743 Handelsforderungen, netto 67.060 61.221 Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzungen 25.437 22.677 Bestände 39.096 38.152 Umlaufvermögen insgesamt 1.095.268 1.034.409 LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE: Sachanlagen, netto 73.251 51.479 Feldgeräte, netto 12.913 11.384 Vermögenswerte mit Nutzungsrecht 28.330 34.835 Andere langfristige Vermögenswerte 12.224 14.022 Langfristige Vermögenswerte insgesamt 126.718 111.720 VERMÖGENSWERTE INSGESAMT 1.221.986 1.146.129

Konzernbilanzen

USD in Tausenden (außer Daten zu Aktien)



30. September

2024 31. Dezember

2023 Nicht geprüft Geprüft Die zugehörigen Erläuterungen sind Bestandteil dieser nicht geprüften Konzernbilanzen. VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN: Wandelanleihe 557.333 Warenverbindlichkeiten 91.319 94.391 Andere Verbindlichkeiten, Leasingverbindlichkeiten und angefallene Kosten 86.350 84.724 Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt 735.002 179.115 LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN: Wandelanleihe 568.822 Vorrangige besicherte Kreditfazilitäten, netto 97.149 Langfristige Mietverträge 21.144 27.420 Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern 7.892 8.258 Andere langfristige Verbindlichkeiten 18 18 Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 126.203 604.518 VERBINDLICHKEITEN INSGESAMT 861.205 783.633 VERBINDLICHKEITEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN EIGENKAPITAL: Aktienkapital Stammstückaktien, unbegrenzte Anzahl an Aktien genehmigt; ausgegeben und ausstehend: 108.100.392 Aktien und 107.075.754 Aktien am 30. September 2024 (nicht geprüft) bzw. 31. Dezember 2023 Kapitalrücklage 1.454.367 1.353.468 Erfolgsneutrale Eigenkapitalveränderungen (Verlust) (5.378 (5.469 Gewinnrücklagen (Bilanzverlust) (1.088.208 (985.503 EIGENKAPITAL INSGESAMT 360.781 362.496 VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL INSGESAMT 1.221.986 1.146.129

Abstimmung von Nicht-US-GAAP-Kennzahlen

USD in Tausenden



Drei Monate zum 30. September Neun Monate zum 30. September 2024 2023 Veränderung in % 2024 2023 Veränderung in % Nettoeinkommen (Verlust) (30.570 (49.485 (38 (102.705 (159.964 (36 Hinzu: Ertragssteuer 8.985 1.263 611 26.749 6.758 296 Hinzu: Finanzaufwendungen (Einnahmen), netto (10.507 (10.023 5 (31.236 (27.948 12 Hinzu: Abschreibungen 2.458 2.803 (12 8.131 8.246 (1 EBITDA (29.634 (55.442 (47 (99.061 (172.908 (43 Hinzu: Aktienbasierte Vergütung 31.364 26.346 19 97.278 98.170 (1 Bereinigter EBITDA 1.730 (29.096 (106 (1.783 (74.738 (98

