Der weltgrößte Flugzeug-Hersteller Airbus hat einen überraschend guten Sommers hinter sich. Die Q3-Zahlen liegen über den Erwartungen. Das Ziel von 770 Flugzeug-Auslieferungen in diesem Jahr bleibe jedoch eine schwierige Aufgabe, sagte Vorstandschef Guillaume Faury am Mittwoch-Abend. Die Analysten-Erwartungen wurden übertroffen, nun werden Kursziele korrigiert.Airbus hat am Vortag nachbörslich starke Geschäftszahlen bekannt gegeben. Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um fünf ...

