Auf einen Umsatz von umgerechnet 26 Milliarden Euro schaffte es BYD im vergangenen Quartal und konnte damit um nicht ganz 25 Prozent zulegen. Zu verdanken ist das einem kräftigen Wachstum bei den Absatzzahlen. Mit diesen beiden Kennzahlen zieht der chinesische Hersteller an einigen großen Konkurrenten vorbei.Anzeige:Wie dem "Handelsblatt" aufgefallen ist, konnte BYD (CNE1000062P8) mit seinen Umsätzen erstmals Tesla übertrumpfen. Dort musste man sich im vergangenen Quartal mit Umsätzen in Höhe von 23,3 Milliarden Euro zufriedengeben. In ...

