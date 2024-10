EQS-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Coreo gibt Konzernhalbjahreszahlen (IFRS) bekannt



31.10.2024 / 16:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Coreo gibt Konzernhalbjahreszahlen (IFRS) bekannt Positives EBIT in Höhe von TEUR 138, nach TEUR -438 im Vorjahr.

Gemeldete Veräußerung in Göttingen kurzfristig mit negativem Einfluss, führt jedoch kurzfristig zu einer Verbesserung des Cashflows. EBIT bereinigt um diesen Effekt liegt bei TEUR 460

Erlöse aus Vermietung gehen durch Verkäufe leicht zurück auf TEUR 3.006 (Vorjahresperiode 3.173) Frankfurt am Main, 31. Oktober 2024 - Die Coreo (ISIN: DE000A0B9VV6) hat im ersten Halbjahr 2024 ein positives EBIT erwirtschaftet. Das EBIT in Höhe von TEUR 138 verbesserte sich um TEUR 576 nach TEUR -438 in der Vorjahresperiode.

Die Mieteinnahmen gingen durch die Verkäufe der Immobilien in Lünen und Bad Köstritz gegenüber dem Vorjahr leicht zurück. Im ersten Halbjahr 2024 betrugen die Mieteinnahmen TEUR 3.006 nach TEUR 3.173 im Vorjahreshalbjahr 2023.



Ebenso verbesserte sich das Bewertungsergebnis auf 200 TEUR (Vorjahr: -610). Die Verbesserung der Bewertung resultiert aus einer Neubewertung im Portfolio Göttingen. Eine generelle unterjährige Neubewertung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilienbestände wurde wie in den Vorjahren aus Kostengründen nicht vorgenommen.



Die weiteren Erlöse beinhalten Umsätze aus externen Beratungsmandaten.



Die Materialaufwendungen verringerten sich leicht auf TEUR -1.639 (Vorjahr TEUR -1.785) und beinhalten außerordentliche Aufwendungen aufgrund des Nutzen-Lasten-Übergangs der Problemimmobilie in Göttingen in Höhe von TEUR 320.



Der Personalaufwand liegt mit TEUR -862 planmäßig über den TEUR -671 aus der Vorjahresperiode. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit TEUR -898 über dem Vergleichswert des Vorjahres (TEUR -671).



Die Finanzaufwendungen liegt mit TEUR -1.839 über dem ersten Halbjahr 2023 (TEUR -1.483). Grund hierfür ist die veränderte Situation am Finanzmarkt und dem damit einhergehenden höheren Zinsniveau.



Der vollständige Halbjahresbericht 2023 steht auf der Unternehmenswebsite zum Download zur Verfügung.







Kontakt:

Coreo AG

Investor Relations

Bleichstraße 64

D-60313 Frankfurt a. M.

ir@coreo.de

T: +49 (0) 69-21 93 96-0



31.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com