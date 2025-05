EQS-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Coreo AG gibt Konzernzahlen für 2024 bekannt



27.05.2025 / 17:28 CET/CEST

Coreo AG gibt Konzernzahlen für 2024 bekannt Positives Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit erzielt

Stabilisierung des Portfolios - leichte Bewertungsgewinne erzielt

Negatives Periodenergebnis, aber stark verbessert gegenüber Vorjahr Frankfurt am Main, 27. Mai 2025 - Der Coreo-Konzern blickt auf ein weiteres, herausforderndes Geschäftsjahr 2024 zurück. Trotz der nach wie vor schwierigen gesamtwirtschaftlichen Verhältnisse und anhaltender Krise im Markt hat die Coreo das Geschäftsjahr gemäß den vorgegebenen Erwartungen beendet. Die Erlöse aus der Vermietung (inklusive Nebenkosten) lagen aufgrund vollzogener Verkäufe bei EUR 5,5 Mio. (nach EUR 6,5 Mio. im Vorjahr) und waren somit like-for-like nahezu konstant. Die Nettomieteinnahmen beliefen sich auf EUR 4,3 Mio. (nach EUR 4,8 Mio. in 2023).

Der Wert des aktiv verwalteten Immobilienportfolios stieg like-for-like moderat um 2,4%, reduzierte sich zum Stichtag 31.12.2024 absolut aber auf EUR 64,3 Mio. (nach EUR 71,8 Mio. im Vorjahr) aufgrund von in 2024 vollzogenen Veräußerungen.

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) belief sich auf EUR +0,9 Mio. nach EUR -7,7 Mio. im Vorjahr und zeigte sich somit stark verbessert. Dies ergibt sich im Wesentlichen aufgrund von Bewertungseffekten sowie gestiegenen Einnahmen durch die externen Asset Management Mandate.

Das Finanzergebnis verbesserte sich von EUR -4,3 Mio. im Vorjahr auf EUR -3,4 Mio. im abgelaufenen Geschäftsjahr, aufgrund eines positiven Bewertungseffektes der Beteiligung an der Objektgesellschaft des St. Martin Towers in Höhe von EUR +0,1 Mio. (nach einer Bewertungskorrektur von EUR -0,9 Mio in 2023), bei leicht gestiegenen Finanzaufwendungen von EUR 3,6 Mio. (nach EUR 3,5 Mio. im Vorjahr).

Nach Ertragssteuern ergibt sich so ein Periodenergebnis von EUR -3,3 Mio. gegenüber dem Vorjahreswert von EUR -10,6 Mio. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf EUR -1,41 (angepasster Vorjahreswert gem. IAS 33 EUR -4,56).

Der Vorstand fokussiert sich auf das Wachstum der Coreo AG, welches im Wesentlichen durch strategische Zukäufe von Wohnimmobilien im Value Add-Segment erfolgen soll. Der 2024 gemeldet, aber zum Berichtsstichtag noch nicht vollzogene Zukauf von 36 Erbpachtgrundstücken, bringt zudem einen positiven Wertzuwachs in 2025 mit sich.

Kontakt:

Coreo AG

Investor Relations

Bleichstraße 64

D-60313 Frankfurt a. M.

ir@coreo.de

T: +49 (0) 69-21 93 96-0



