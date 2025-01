The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.01.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.01.2025ISIN NameCA09626M3049 BLUESTONE RESOURCESCA8283341029 SILVER VIPER MINER. CORP.DE000A0B9VV6 COREO AG O.N.GB00B8225591 CONDOR GOLD PLC LS -,001SE0016828511 EMBRACER GROUP AB B O.N.XS1645518496 ANNINGTON FDG 17/25 MTN