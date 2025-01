The following instruments on XETRA do have their first trading 15.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.01.2025Aktien1 KYG1R24P1085 Bloks Group Ltd.2 KYG6777V1445 Gangyu Smart Urban Services Holding Ltd.3 US6036931029 Mink Therapeutics Inc.4 GB00BZ973D04 Water Intelligence PLC5 CA5021541076 LQWD Technologies Corp.6 DE000A40KYB8 Coreo AG7 SE0023615885 Embracer Group AB8 CA8283344098 Silver Viper Minerals Corp.Anleihen/ETF1 XS2950594601 Atos SE2 FR001400WJZ1 Agence Française de Développement3 USL01795AG50 Andrade Gutierrez International S.A.4 USP06077AA22 Autoridad del Canal de Panamá5 DE000CZ45ZB8 Commerzbank AG6 US244199BL82 Deere & Co.7 US595112CE14 Micron Technology Inc.8 CA135087S620 Canada, Government of...9 DE000DW6AGF1 DZ BANK AG10 IT0005631533 Italien, Republik11 FR001400WJI7 La Poste12 DE000A3H2W18 Merton 2 Frankfurt GmbH13 ES0L02601166 Spanien, Königreich14 XS2979678864 ABN AMRO Bank N.V.15 FR001400WPS3 Agence Française de Développement16 IT0005630147 BPER Banca S.p.A.17 USQ2704MAM03 Commonwealth Bank of Australia18 DE000A383YA0 LEG Immobilien SE19 XS2978743222 Mercedes-Benz International Finance B.V.20 US72650RBQ48 Plains All American Pipeline L.P.21 XS2980761014 Quebec, Provinz22 XS2979759359 Royal Bank of Canada23 IT0005631822 UniCredit S.p.A.24 XS2979675258 ABN AMRO Bank N.V.25 DE000BYL0AZ1 Bayerische Landesbank26 US244199BM65 Deere & Co.27 XS2978779176 EDP Servicios Financieros España S.A.28 FR0128838465 Frankreich, Republik29 DE000HEL0C14 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale30 DE000HEL0C06 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HEL0CY8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 DE000HEL0CX0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 DE000HEL0CF7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale34 DE000HEL0CD2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale35 DE000HEL0CC4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale36 DE000HEL0CB6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale37 DE000HEL0CA8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale38 DE000HEL0CJ9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale39 DE000HEL0CH3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale40 DE000HEL0CG5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale41 DE000HEL0B72 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale42 DE000A383UZ5 Saarland43 IE000Z4OBQK4 Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF44 IE000IF5WTI9 Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF45 LU2898088419 Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C