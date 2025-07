Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 2. Juli veranstaltete die mit Spannung erwartete Ausstellung "Journey of Light: A Glimpse into Ultraman's 60th Anniversary" (Ein Blick auf Ultramans 60. Jahrestag) in Shanghai einen Medienvorschautag. Die Veranstaltung wird am 5. Juli offiziell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die chinesische Charakterspielzeugmarke Blokees nimmt als exklusiver strategischer Partner an der Ultraman-Ausstellung teil und stellt eine Reihe neuer Ultraman-Modellbausätze von Blokees sowie fast 100 Ultraman-Kreationen von BFC aus, womit das Unternehmen seine starke und langjährige Partnerschaft mit der IP von Ultraman unter Beweis stellt.Blokees ging 2021 eine Partnerschaft mit New Creation ein, dem exklusiven Lizenzgeber für die Ultraman-Serie auf dem chinesischen Festland, und stieg damit in die Kategorie "Modellbausätze" ein. Im Jahr 2022 brachte die Marke ihre ersten Ultraman-Classic-Modellbausätze auf den Markt, die sich seitdem bei den Ultraman-Fans großer Beliebtheit erfreuen.In den letzten vier Jahren hat Blokees die Ultraman-IP in drei großen Produktserien - HERO10, Legend und preCOOL - vorgestellt. Das Ergebnis waren über 10 große Editionen und mehr als 80 Ultraman-Modellbausätze, die über 140 verschiedene Ultraman-Charaktere darstellen.Angetrieben durch seine sich ständig weiterentwickelnden F&E Kapazitäten hält Blokees heute über 500 Patente und engagiert sich weiterhin für die Entwicklung innovativer charakterbasierter Produkte für Verbraucher in aller Welt.Während der Ausstellung präsentierte Blokees fast 100 BFC-Kunstwerke zum Thema Ultraman in einem eigenen Ausstellungsbereich und war damit die erste chinesische Marke, die auf der "Ultraman 60th Anniversary Theme Exhibition" originale Benutzerkreationen zeigte. Diese Werke wurden von BFC-Schöpfern geschaffen. Bei den BFC-Kreativitätswettbewerben zum Thema Ultraman können Spieler die BFC-Kreativitätskultur vor Ort hautnah erleben. Entwickler tauchten in die phantasievolle Welt der Montage ein und vermittelten den Spaß am Bauen.Blokees hat schon immer großen Wert auf die BFC-Kreativkultur gelegt und veranstaltet auch weiterhin den jährlichen BFC-Kreativwettbewerb. Teilnehmende sind eingeladen, originelle Werke aus Blokees-Modellbausätzen zusammenzustellen. Die Gewinnerbeiträge haben die Chance, zusammen mit Blokees auf internationalen Ausstellungen präsentiert zu werden. Die BFC-Community hat sich zu einer wichtigen Plattform entwickelt, die globale Akteure miteinander verbindet und das kreative Ökosystem der Marke vorantreibt.Mit seinen starken F&E-Kapazitäten und seiner innovativen Produktpalette verfolgt Blokees die Strategie "Universell ansprechend, schrittweise Preisgestaltung, globale Förderung". Blokees wird auch in Zukunft durch innovative Produkte und Gemeinschaftskultur globale Akteure miteinander verbinden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2723649/image_5032250_38793526.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/blokees-wird-exklusiver-strategischer-partner-der-ausstellung-journey-of-light-a-glimpse-into-ultramans-60th-anniversary-302497379.htmlPressekontakt:Cicy Zhao,zhaoziqi@bloks.comOriginal-Content von: Blokees, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100738/100933195