31.10.2024 / 16:42 CET/CEST

3U passt Guidance für 2024 an

Der 3U Konzern passt die Zielgrößen für den Konzernumsatz und die Profitabilität an. Zwar ergeben sich im aktuellen Neunmonatszeitraum gegenüber dem Vorjahr Steigerungen im Umsatz. Gleichwohl macht die Entwicklung in den Segmenten Erneuerbare Energien sowie SHK eine Anpassung erforderlich. So wirken sich die meteorologischen Bedingungen, Einschränkungen in der Verfügbarkeit von Windenergieanlagen sowie der Verlauf der Monatsmarktwerte für Windenergie an Land spürbar auf die Ergebnisse des Segments Erneuerbare Energien aus. Ebenso erfüllt auch die derzeitig verhaltene Nachfrage im SHK-Bereich nicht die Erwartungen.



Für 2024 werden die anvisierten Zielgrößen unter den ursprünglich kommunizierten Bandbreiten erwartet. Der Konzernumsatz soll mindestens EUR 55,0 Mio. betragen (vorher: EUR 58,0 Mio. bis EUR 62,0 Mio.). Bei der Profitabilität rechnet der Vorstand mit einer EBITDA-Marge in einer Spanne von 4 % bis 5 % (vorher: 7 % bis 8 %).



3U wird die Zahlen zu den ersten neun Monaten 2024 planmäßig am 12. November veröffentlichen.





