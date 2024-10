NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Chipindustrie-Ausrüster habe seine Ziele für das Gesamtjahr letztlich bestätigt und nun auch eine Indikation für das Jahr 2025 gegeben, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Diese explizite, und auch frühe Prognose für das nächste Jahr sollte vom Markt eigentlich gut aufgenommen werden./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 03:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2024 / 03:25 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0WMPJ6

© 2024 dpa-AFX-Analyser