e& gibt Ergebnisse für das 3. Quartal 2024 mit einem konsolidierten Umsatzwachstum von 10 % auf 14,4 Mrd. AED bekannt

e& schließt den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an PPF Telecom und die 100%ige Übernahme von GlassHouse ab und erweitert damit seine Präsenz auf 38 Länder

ABU DHABI, VAE, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- e& gab heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2024 bekannt und meldete einen konsolidierten Umsatz von 14,4 Mrd. AED, der währungsbereinigt um 10 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist, während der konsolidierte Umsatz für die ersten neun Monate des Jahres 2024 42,7 Mrd. AED betrug, was einen Zuwachs von 9 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet und ein anhaltendes Wachstum in den meisten vertikalen Bereichen widerspiegelt.

e& hat mit dem Abschluss der Transaktion von PPF Telecom einen wichtigen Meilenstein erreicht, der das Portfolio der Gruppe weiter diversifizieren wird, während sie ihre digitalen Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmenslösungen, Fintech sowie Medien und Unterhaltung weiter ausbaut. Durch diese Diversifizierung kann das Unternehmen sein strategisches Ziel verfolgen, sich zu einem globalen Technologieunternehmen zu entwickeln.

Die Zahl der Abonnenten von e& stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6 % auf 177,3 Millionen. Die Gesamtzahl der Abonnenten von e& UAE erreichte 14,7 Millionen, was einem Wachstum von 5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Finanzielle Höhepunkte



3. Quartal 2024 3. Quartal 2024 9 Monate 2024 9 Monate 2023 Umsatzerlös 14,4 Mrd. AED 13,4 Mrd. AED 42,7 Mrd. AED 40,0 Mrd. AED Reingewinn 3 Mrd. AED 3 Mrd. AED 8,5 Mrd. AED 7,7 Mrd. AED EBITDA 6,5 Mrd. AED 6,9 Mrd. AED 19,4 Mrd. AED 19,6 Mrd. AED Ergebnis je Aktie 0,34 AED 0,34 AED 0,97 AED 0,88 AED

Hatem Dowidar, Konzerngeschäftsführer, e&, sagte: "e& hat seine starke Dynamik in den ersten neun Monaten fortgesetzt, wobei der konsolidierte Umsatz währungsbereinigt um 9 % auf 42,7 Mrd. AED gestiegen ist.

Wir haben die Telekommunikationspräsenz von e& auf 20 Länder ausgeweitet und damit unsere Gesamtreichweite auf 38 Märkte erhöht. Dieses Wachstum in Verbindung mit unserer soliden Leistung auf den lokalen und internationalen Märkten führte dazu, dass unser konsolidierter Nettogewinn in den ersten neun Monaten um 10 % auf 8,5 Mrd. AED anstieg. Darüber hinaus erreichte das konsolidierte EBITDA 19,4 Mrd. AED, was zu einer EBITDA-Marge von 45 % führte, während unsere EBITDA-Marge im Telekommunikationsbereich mit 49 % stabil blieb."

"Wir haben die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der PPF Telecom Group abgeschlossen und freuen uns auf die Möglichkeiten, die sich uns bieten, wenn wir unseren globalen Horizont erweitern und das Leben von mehr als einer Milliarde Menschen im Nahen Osten, in Asien, Afrika und nun auch in Mittel- und Osteuropa beeinflussen - womit wir erstmals in Europa Fuß fassen. Durch die Kombination unseres Fachwissens mit der starken lokalen Präsenz von PPF Telecom sind wir gut positioniert, um den digitalen Wandel voranzutreiben und die Gesellschaft in dieser Region zu stärken", fügte Dowidar hinzu.

Er schloss mit den Worten: "e& wird sich weiterhin für die Führungsvision der VAE einsetzen, da das Land seine digitale Agenda als Vorbild für die Digitalisierung weiter vorantreibt. Unsere Investitionen in eine hochmoderne Infrastruktur und strategische Partnerschaften werden sicherstellen, dass wir auch weiterhin zukunftsweisende Lösungen und digitale Dienste anbieten können, die nachhaltigen Fortschritt und Wandel fördern."

