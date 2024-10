Shanghai (ots/PRNewswire) -SHANGHAI, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, gab bekannt, dass sie eine offizielle Partnerschaft für den neuen FIFA Club World Cup eingegangen ist. Die Ankündigung erfolgte heute auf einer Sonderveranstaltung im Shanghai Tower in Anwesenheit von FIFA-Präsident Gianni Infantino, FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström und Hisense Group Chairman Jia Shaoqian.Anlässlich der Lancierung der Partnerschaft sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino: "Wir freuen uns, Hisense, eine weltweit führende Marke, als offiziellen Partner des FIFA Club World Cup 2025 begrüßen zu dürfen. Das Engagement von Hisense für Innovation und Technologie deckt sich mit unserer Vision für dieses Turnier, das die 32 besten Mannschaften aus der ganzen Welt zu einer unvergesslichen Feier unseres Spiels zusammenbringen wird, die den Vereinsfußball revolutionieren wird.""Diese Partnerschaft wird den Fans einzigartige Möglichkeiten bieten, sich auf und neben dem Spielfeld mit dem Turnier zu beschäftigen, und gleichzeitig eine technologische und innovationsgetriebene Grundlage für den Erfolg der FIFA Klub-Weltmeisterschaft schaffen."Der neue FIFA Club World Cup 2025 wird alle vier Jahre die 32 besten Vereine der Welt vereinen. Die Partnerschaft mit dieser ersten Ausgabe des Turniers bietet Hisense die perfekte Plattform, um seine globale Marke bei den Fans der beliebtesten Sportarten und Vereinsmannschaften der Welt weiter auszubauen und die hochmoderne Technologie und die Geräte mit Hisense-Fernsehern zu präsentieren, die während des Turniers zu sehen sein werden.Jia Shaoqian, Chairman der Hisense Group, fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025 zu sein, einem Wettbewerb zwischen den Spitzenklubs aus allen sechs Konföderationen, der einen Dialog zwischen den Champions und ein Aufeinandertreffen erstklassiger Leistungen darstellt. Dies passt perfekt zu Hisense's Streben nach dem Champion-Geist und unserem neuesten Unternehmensziel, ein Unternehmen und eine Marke von Weltklasse aufzubauen.""Als Pionier im Bereich der KI-Fernsehgeräte ist die neu eingeführte KI-TV-Serie von Hisense die perfekte Ergänzung zur FIFA Club World Cup. Die technologische Grundlage von Hisense KI-TV ist das unabhängig entwickelte Xinghai-Großmodell, das kontinuierliche intelligente Upgrades über verschiedene Gerätekategorien hinweg unterstützt und so das Benutzererlebnis und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt deutlich verbessert. Gemeinsam mit der FIFA wird Hisense den besten Club World Cup für das globale Publikum präsentieren."Hisense strebt danach, ein Weltklasse-Unternehmen und eine Weltklasse-Marke aufzubauen, wobei der Fokus weiterhin auf erstklassigen Sportassets liegt. Mit der offiziellen Unterzeichnung des Vertrags als Offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025, dem brandneuen, wichtigsten Klubwettbewerb der Welt, treibt Hisense seine Sportmarketingstrategie voran und beschleunigt seine Globalisierungsbemühungen.Hisense ist ein globaler Partner für zwei aufeinanderfolgende FIFA World Cups und drei UEFA European Championships. Das Unternehmen bemüht sich um die intelligente Entwicklung seiner Produkte, angefangen bei Fernsehern, Laser-TVs, Klimaanlagen und Kühlschränken. In der TV-Produktlinie hat Hisense einen 100-Zoll-Fernseher eingeführt, der mit einem KI-Chip für die Bildqualität ausgestattet ist und den Nutzern ein beeindruckendes Seherlebnis bietet. Mit seinen Kühlschränken und Klimaanlagen unterstützt die ConnectLife-Plattform von Hisense die Vernetzung von Smart Home-Geräten und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Haushaltsgeräten.Die Zusammenarbeit mit der FIFA unterstreicht das Engagement von Hisense, bahnbrechende Haushaltsgerätetechnologie zu liefern, um das tägliche Leben zu verbessern, mit innovativen Produkten und Technologien, die das Fernseherlebnis für Fans weltweit verbessern und den Fußball für alle zugänglicher und interessanter machen.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer zwei bei ausgelieferten Fernsehgeräten und die Nummer eins bei 100-Zoll-Fernsehern, sowohl im Gesamtjahr 2023 als auch im ersten Halbjahr 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.