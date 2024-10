DJ Aktien Schweiz sehr schwach - Geberit nach Zahlen sehr fest

ZÜRICH (Dow Jones)--Deutliche Kursverluste haben am Donnerstag den Handel am schweizerischen Aktienmarkt geprägt. Die Bilanzsaison und die anstehende US-Präsidentschaftswahl lasteten auf der Stimmung. Nach der negativen Eröffnung der US-Börsen am Nachmittag verstärkte sich der Verkaufsdruck. Die enttäuschenden Ausblicke von Microsoft und der Facebook-Mutter Meta zogen in den USA vor allem Technologiewerte nach unten.

Der SMI verlor 1,5 Prozent auf 11.793 Punkte. Von den 20 SMI-Werten verzeichneten 19 Kursverluste. Einziger Gewinner war die Geberit-Aktie. Umgesetzt wurden 24,62 (zuvor: 26,76) Millionen Aktien.

Geberit stemmten sich nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen und einer Prognoseerhöhung gegen die negative Tendenz. Die Aktien des Herstellers von Sanitärkeramik gewannen 4,7 Prozent.

Dagegen wurden die Zahlen von Swisscom mit Enttäuschung aufgenommen. Mit einem Minus von 5,1 Prozent führten die Titel die Verlierer im SMI an.

Deutliche Kursverluste verzeichneten auch die Indexschwergewichte Nestle (-1,0%), Novartis (-1,6%) und Roche (-2%).

Bei UBS (-2,4%) setzten sich die Gewinnmitnahmen nach den eigentlich guten Quartalszahlen vom Vortag fort. Logitech verloren im Sog der US-Technologiewerte 1,8 Prozent.

Unter den Nebenwerten brachen Softwareone um fast 40 Prozent ein. Die Drittquartalszahlen hatten nicht überzeugt. Zudem senkte das Unternehmen die Prognosen für die Geschäftsjahre 2024 bis 2026.

October 31, 2024

