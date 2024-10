Paris/London/Zürich - Der Abwärtssog an den europäischen Börsen ist am Donnerstag den dritten Tag weiter gegangen. Quartalszahlen grosser europäischer Unternehmen waren eher durchwachsen ausgefallen und konnten im Gesamtbild die Gesamtmarkt-Schwäche nicht aufhalten. Mit den schwachen US-Börsen wurden die Verluste noch etwas ausgeweitet. Durch den dritten Verlusttag in Folge rutschte der EuroStoxx50 auf sein niedrigstes Niveau seit Mitte September ...

