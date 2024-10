Mercedes-Benz kämpft mit Herausforderungen in China und der Elektromobilität - und sieht sich laut Automobil-Experte Prof. Ferdinand Dudenhöffer bereits auf dem Weg zum Sanierungsfall. Während Tesla mit einer EBIT-Marge von 10,8 Prozent seine Effizienz demonstriert, verbucht Mercedes nur 4,7 Prozent, was auf wachsende Probleme hinweist. Hauptursachen: eine sinkende Nachfrage in China und der starke Wettbewerbsdruck durch lokale Hersteller. Die Luxusstrategie, die stark auf hochpreisige Modelle setzt, könnte zur Belastung werden. Dudenhöfer prognostiziert, dass Mercedes seine Strategie überdenken muss - vielleicht sogar mit der Wiedereinführung eines A-Klasse-Modells. Ob das reicht, um den Konzern langfristig wieder auf Wachstumskurs zu bringen - Alle Antworten im wO-TV Interview.