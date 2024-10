Military Metals schließt endgültige Vereinbarung über den Erwerb von Antimonvorkommen in der Europäischen Union ab

Vancouver, BC - 30. Oktober 2024 - Military Metals Corp. (CSE: MILI - OTCQB: MILIF - WKN: A40M9H) (das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es eine endgültige Vereinbarung mit 1509149 B.C. Ltd., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, 1458205 B.C. Ltd. (das "Zielunternehmen") und dem Mehrheitsaktionär des Zielunternehmens eine endgültige Vereinbarung getroffen hat, gemäß der das Unternehmen 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Zielunternehmens (die "Zielaktien") im Rahmen einer dreiseitigen Fusion (die "Fusion") erwerben wird.

"Mit dem Erwerb dieses erstklassigen Antimonprojekts in der Slowakei mit historischen Ressourcen unternehmen wir einen entscheidenden Schritt, um Europas Zugang zu wichtigen Rohstoffen zu stärken. Mit einer gut etablierten, reichen Mineralbasis ermöglicht uns diese Brachfläche, auf eine zuverlässige inländische Antimonversorgung hinzuarbeiten, wenn Europa mit zunehmendem Druck auf die Lieferkette konfrontiert ist", sagte CEO Scott Eldridge. "Diese Übernahme spiegelt unser Engagement wider, die Abhängigkeit von chinesischen Importen zu verringern, die Stabilität des europäischen Marktes zu gewährleisten und den Westen in die Lage zu versetzen, eine widerstandsfähigere, autarkere Zukunft für kritische Materialien voranzutreiben."

Über das Ziel

Das Ziel besitzt drei Brachflächenprojekte in der Slowakei. Von den drei Projekten ist Trojarova das am weitesten fortgeschrittene ("Trojarova"). Es befindet sich in der Westslowakei und beherbergt möglicherweise eines der bedeutendsten bekannten primären Antimonvorkommen der Europäischen Union. In den 1980er und 1990er Jahren wurden in der Lagerstätte 63 Bohrlöcher über eine Streichlänge von 1,5 Kilometern sowie fast 1,7 Kilometer unterirdische Abbaustätten fertiggestellt. Die Lagerstätte beherbergt historische (nicht konforme) Antimon- und zusätzliche Goldressourcen, die im russischen Klassifizierungssystem der Sowjetzeit klassifiziert sind.

Darüber hinaus hat Military sowohl ein Zinn- als auch ein zweites Antimon-Grundstück in der Slowakei erworben. Das Zinn-Grundstück ("Medvedi-Potok") weist ebenfalls bedeutende historische Bohrungen und unterirdische Erschließungen auf und verfügt über eine historische (nicht konforme) Zinnressource. Das Antimon-Grundstück Tiennesgrund weist auf seiner 10 Kilometer langen Länge über zwei Dutzend kleine unterirdische Abbaustätten auf, in denen Berichten zufolge früher produziert wurde.

Die Gegenleistung für den Erwerb von 100 % der Zielaktien umfasst 10.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Unternehmensaktien") zu einem angenommenen Ausgabepreis von 0,56 $ pro Unternehmensaktie, was einem Wert von 5,6 Mio. CAD entspricht. Das Unternehmen wird auch die Verpflichtungen des Zielunternehmens in Bezug auf seine ausstehenden Aktienkaufgarantien übernehmen, die den Inhabern das Recht einräumen, bis zu 3.499.997 Unternehmensaktien zu einem Ausübungspreis von 0,10 $ pro Aktie zu erwerben.

"Das Antimonprojekt Trojarova ist möglicherweise eines der bedeutendsten primären Antimonvorkommen Europas. Wir haben einen beispiellosen Anstieg des Antimonpreises von 11.000 USD pro Tonne auf derzeit etwa 34.000 USD erlebt. Zunehmende Handelskriege und geopolitische Spannungen haben die Bedeutung dieses strategischen Metalls mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten erhöht", sagte CEO Scott Eldridge. 'Das EU-Gesetz über kritische Rohstoffe hat mehrere Finanzierungsquellen von lokalen europäischen Institutionen eröffnet, um die Entwicklung strategischer Metalle innerhalb der Grenzen Europas zu fördern.'

Antimon, ein wichtiger Bestandteil in allen Bereichen, von Batterietechnologien bis hin zu fortschrittlichen militärischen Anwendungen wie Nachtsicht- und Infrarotsensoren, wird von den Vereinigten Staaten, Kanada, der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich als kritisches Mineral eingestuft. Derzeit befinden sich über 90 % der weltweiten Antimonreserven in China, Russland und Tadschikistan. Das Militär versucht, Antimon zu beschaffen, um zur globalen Antimonversorgung beizutragen und eine Versorgungslücke zu schließen, die in westlichen Ländern bei diesem kritischen Mineral besteht.

Über die Projekte

Trojarova wurde in den späten 1970er Jahren entdeckt und war von 1983 bis 1995 Gegenstand umfangreicher ober- und unterirdischer Erkundungen, bei denen 63 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 14.330 m und 1,7 km unterirdische Stollen fertiggestellt wurden. Die Bemühungen wurden im Laufe der Jahre fortgesetzt, indem zusätzliche Gräben ausgehoben und Bohrungen durchgeführt wurden. Ab 1990 begannen die unterirdischen Erschließungsarbeiten, die schließlich einen 300 Meter langen Stollen umfassten, der mit einem über 700 Meter langen Vortrieb im Liegenden der mineralisierten Zone verbunden war, mit sieben Querschlägen in die mineralisierte Zone zu Probenahmezwecken. Diese Bemühungen gipfelten in einer mehrbändigen Studie, die Bohrprotokolle, Analysen, Bohrpläne, Karten und Abschnitte, Studien zu Lagerstättenmodellen, petrographische Studien, metallurgische Studien und vieles mehr umfasste und in einem mehrbändigen Kompendium von Berichten des Slowakischen Geologischen Instituts gipfelte, das 1992 veröffentlicht wurde (der "1992er Bericht"). Nach Abschluss der Fusion wird das Unternehmen diese historische Schätzung durch Bestätigungsbohrungen verifizieren, um die Mineralressourcen bei Trojarova gemäß National Instrument 43-101 als aktuell einstufen zu können. Die historische Schätzung bei Trojarova wurde anhand der slowakischen Version des neuen postsowjetischen russischen Klassifizierungssystems klassifiziert, das nicht direkt mit dem westlichen System vergleichbar oder kompatibel ist, wie es vom Canadian Institute of Mining, Metallurgy & Petroluem ("CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven") definiert wurde.

Der Bericht von 1992 enthält eine Tabelle mit 10 alternativen historischen Ressourcenschätzungen, von denen sich fünf auf die Antimonkomponente des mineralisierten Systems und fünf auf seine Goldkomponente konzentrierten, wobei jede Gruppe von fünf eine abnehmende Tonnage bei steigendem Gehalt an Antimon bzw. Gold aufwies:

Historische alternative Ressourcenschätzungsszenarien für Trojarova

Das Slowakische Geologische Institut, die staatliche Behörde, die alle Explorations- und Untertageerschließungsarbeiten in Trojárová durchführte, stufte die Ressource in der slowakischen Version des russischen Klassifizierungssystems als "P1" ein. P1 kommt im Klassifizierungssystem des Canadian Institute of Mining, Metallurgy & Petroleum ("CIM") den "abgeleiteten Mineralressourcen" am nächsten, die vom CIM als der Teil einer Mineralressource definiert werden, für den Menge und Gehalt oder Qualität auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise geschätzt werden, die durch geeignete Probenahmeverfahren an Standorten wie Aufschlüssen, Gräben, Gruben, Abbaustätten und Bohrlöchern gesammelt wurden.

Es sind noch umfangreiche Arbeiten durchzuführen, bevor die in Trojarova dokumentierte Mineralisierung als aktuelle Mineralressource eingestuft werden kann. Die historischen Bohrprotokolle müssen in ein für Ressourcenschätzungen geeignetes Protokollformat übersetzt und übertragen werden. Alle Bohransatzpunkte müssen zusammen mit den unterirdischen Karten digitalisiert und georeferenziert werden. Je nach Qualität und Zuverlässigkeit dieser Daten kann ein Geologe für Ressourcenschätzungen den Umfang der erforderlichen Bestätigungsbohrungen bestimmen, damit die in Trojarova dokumentierte Mineralisierung als aktuelle Mineralressourcen eingestuft werden kann. Eine qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeit geleistet, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen. Das Militär behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Das Antimonprojekt Tiennesgrund im Osten der Slowakei umfasst eine 10 Kilometer lange Lizenz, die ein großes, in Verwerfungen/Scherflächen befindliches Antimon-Gold-Adersystem mit mehreren Stollen und einer langen Geschichte des Kleinbergbaus abdeckt. Das nahe gelegene Grundstück Medvedi-Potok beherbergt ein klassisches Zinnadersystem in einer greisenisierten Intrusion; es verfügt über Untertagebauten und eine historische (nicht konforme) Ressource. Darüber hinaus wird das Unternehmen nach Abschluss der Fusion eine kleine Verarbeitungsanlage in der Slowakei übernehmen, die sich im Besitz von Target befindet. Die Aufnahme in unsere strategische Planung unterstreicht unser Engagement für Effizienz und Innovation und macht sie zu einem entscheidenden Unterscheidungsmerkmal auf dem heutigen Markt.

Da die weltweite Nachfrage nach Antimon steigt und die kritischen Mineralversorgungsketten geopolitisch immer stärker belastet werden, versucht Military, eine strategische Gelegenheit zu nutzen, um einen Vermögenswert zu erwerben, der diese weltweite Nachfrage decken kann.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Avrom E. Howard, MSc, PGeo, geologischer Berater von Military Metals und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.



Über Military Metals Corp.



Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

Im Namen des Unternehmens

Scott Eldridge, CEO und Director

scott@militarymetalscorp.com

Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter:

+1 604-722-5381 sowie +1 604-537-7556

www.militarymetalscorp.com

