Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo"), ein führender Anbieter intelligenter Solar- und Energiesoftwarelösungen, gab heute bekannt, dass das Solarentwicklungsunternehmen Apollo Flutuantes 97.200 Tigo-Optimierer, einschließlich der Tigo TS4-X-O MLPE-Serie, in Brasiliens größter schwimmender Solaranlage einsetzen wird. Das Projekt, das im Dezember 2025 abgeschlossen sein soll, wird am Stausee des Wasserkraftwerks Lajeado in Tocantins, Brasilien, durchgeführt. Das schwimmende Solarprojekt stellt einen Meilenstein in der Landschaft der erneuerbaren Energien in Brasilien dar, das weltweit an achter Stelle bei der Solarstromerzeugung steht und Prognosen zufolge weiter wachsen wird.

Apollo Flutuantes recently demonstrated a model of the future floating solar project site, which will feature Tigo Energy TS4-X-O devices for optimization, monitoring, and safety. (Graphic: Business Wire)

Das von Apollo Flutuantes entworfene und installierte Projekt umfasst Innovationen wie neuartige, hochreflektierende Plattformen, die die Lichtreflexion optimieren, um die rückseitige Energieabgabe der bifazialen Module des Systems zu maximieren. Das Projekt wird die kürzlich auf den Markt gebrachten Tigo TS4-X-O MLPE-Geräte mit Plug-and-Play-Unterstützung für Solarmodule bis zu 800 W bei 25 A umfassen. Dadurch können die achtzehn Solarinseln das Potenzial von schwimmenden Solaranlagen demonstrieren, die riesigen Flüsse und Wasserressourcen Brasiliens für die Erzeugung von Solarenergie zu nutzen, während gleichzeitig der Flächenverbrauch minimiert und die Energieerzeugung maximiert wird. Während AE Power, Apollo Flutuantes und Tigo Energy zusammenkommen, um diese ehrgeizige Vision zum Leben zu erwecken, setzt die schwimmende Solaranlage in Lajeado einen neuen Standard für Innovationen bei Projekten für saubere Energie und ebnet den Weg für das Wachstum der Solarenergie in Brasilien.

"Die Optimierungstechnologie von Tigo ist für dieses Projekt von entscheidender Bedeutung, da wir auf dem Wasser elektrische Sicherheit benötigen, weil sie es uns ermöglicht, die absolut höchste Energieproduktion aus den bifazialen Modulen herauszuholen, und weil wir genau sehen können, was auf jedem der Module passiert", sagte José Alves Teixeira Filho, CEO von Apollo Flutuantes. "Durch die schnelle Abschaltung mithilfe der Optimierungstechnologie können wir bestimmte Teile des Systems isolieren, um Probleme sicher zu beheben, ohne den gesamten Betrieb herunterfahren zu müssen. Dieses Projekt dient als wichtiges Beispiel, das in ganz Brasilien repliziert werden kann, da unsere Solarinstallationen und Ambitionen immer größer werden."

Die Tigo TS4-X-Serie bietet Installateuren die Flexibilität, Hochleistungsmodule mit bis zu 800 W einzusetzen. Diese Lösungen wurden für gewerbliche, industrielle und Versorgungsunternehmen entwickelt und verfügen über die patentierte Tigo-Technologie mit drahtloser und PLC-Kommunikation und lassen sich mit einer Vielzahl von Wechselrichtern von Drittanbietern kombinieren. Mit Sicherheits-, Überwachungs- und Optimierungsfunktionen bietet die TS4-X-Serie sowohl Vielseitigkeit als auch Effizienz und gewährleistet eine optimale Leistung für energiekritische Sektoren.

"Mit diesem Projekt nehmen wir ein weiteres Tigo-Großsystem in unser Portfolio auf, das sich zu Hunderten von überwachten Systemen zwischen 500 kW und 5 MW gesellt, für die Kunden Einblicke in höchster Auflösung erhalten", sagte Jing Tian, Chief Growth Officer bei Tigo Energy. "Da sowohl die Größe als auch die Anzahl der Solarsysteme zunehmen, erfordert die Menge der von ihnen erzeugten Daten eine fortschrittliche Überwachungs- und Analysesoftware von Tigo. Wir fühlen uns geehrt, in dieser Funktion für AE Power, Apollo Flutuantes und den gesamten brasilianischen Markt tätig zu sein."

