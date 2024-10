© Foto: Christian Wiediger on Unsplash



Mission accomplished: Anders als Tech-Rivale Apple schafft es Amazon, die Anleger mit seinen Earnings zu überzeugen. Wieder einmal wird das Cloud-Geschäft zum Zugpferd. Nachbörslich startet die Aktie durch. Amazon hat im dritten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Vor allem das Wachstums in den Bereichen Cloud und Werbung konnten den Umsatz beflügeln. Der Tech-Gigant meldete Einnahmen von 158,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn lag bei 15,3 Milliarden US-Dollar, was einem Ergebnis je Aktie von 1,43 US-Dollar entspricht. Analysten hatten einen Umsatz von 157,3 Milliarden US-Dollar und ein Ergebnis je …