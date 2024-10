NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute die Ernennung von Pamela Hennard zum neuen Chief Diversity and Inclusion Officer bekannt. In ihrer erweiterten Rolle wird Pamela die Bemühungen von NetApp leiten, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion im gesamten Unternehmen, im Rahmen des Talentakquisitionsprozesses und während der gesamten Mitarbeiterkarriere zu fördern.

Pamela Hennard hat als Vice President of Global Talent Acquisition wesentlich zum Erfolg von NetApp beigetragen. Mit über 27 Jahren Erfahrung im Personalwesen bringt Pamela eine Fülle von Fachwissen in der Entwicklung und Leitung leistungsstarker Teams mit. Während ihrer Tätigkeit bei NetApp war Pams strategische Beratung von entscheidender Bedeutung für die Festlegung und Erreichung von Rekrutierungs- und Einarbeitungszielen, wobei sie sich auch an Initiativen für Vielfalt, Inklusion und Zugehörigkeit orientierte.

Während ihrer gesamten Laufbahn hat sich Pamela stets für Vielfalt und Inklusion eingesetzt und daran gearbeitet, diese Grundsätze in die Personalprozesse zu integrieren und die Vertretung aller Gruppen zu verbessern. Inspiriert von den Schwierigkeiten ihres Vaters, nach seinem Militärdienst eine Anstellung zu finden, hat Pamela Strategien zur Anwerbung und Bindung von Mitgliedern entwickelt, die auf Veteranen, Frauen, Farbige, LGBTQ+-Personen und Menschen mit Behinderungen zugeschnitten sind.

"Pamela Hennards Beförderung zum Chief Diversity and Inclusion Officer spiegelt ihre visionäre Führung, ihre treibende Kraft und ihr unerschütterliches Engagement für die Verankerung von Vielfalt in allen Ebenen unseres Unternehmens wider", sagte George Kurian, CEO von NetApp. "Ihr Fachwissen ist von entscheidender Bedeutung für die Gestaltung einer Kultur, in der Innovation durch Inklusion gedeiht und in der vielfältige Talente unser nächstes Wachstumskapitel vorantreiben. Wir freuen uns sehr, dass sie ihre Rolle erweitert hat, um diese wichtige Mission anzuführen."

Pamelas Engagement und ihre Leistungen haben ihr Anerkennung in der Branche eingebracht. Im Jahr 2021 wurde sie von OnConferences als "TA Professional of the Year" ausgezeichnet und im Jahr 2024 erhielt sie den renommierten "President's Volunteer Service Award" für ihre umfangreichen Beiträge zu gemeinnützigen Organisationen.

Mit der Ernennung von Pamela Hennard zum Chief Diversity and Inclusion Officer bekräftigt NetApp sein Engagement für die Schaffung einer integrativen und vielfältigen Belegschaft, die Innovationen vorantreibt und seine Kunden besser bedient.

"Ich fühle mich wirklich geehrt, NetApps Diversity-Reise zu leiten, während wir Inklusion von einer Unternehmensinitiative in eine bestimmende Kraft unserer Kultur verwandeln", sagte Pamela Hennard, Chief Diversity and Inclusion Officer bei NetApp. "Für NetApp ist Vielfalt nicht nur ein Ziel sie ist die treibende Kraft hinter Innovation, Kreativität und bedeutsamen Veränderungen, sowohl innerhalb unserer Organisation als auch in den Gemeinschaften, auf die wir Einfluss nehmen."

