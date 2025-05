Unternehmen, die NetApp AIPod nutzen, können KI-Agenten und das Abrufen relevanter Informationen beschleunigen

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute bekannt, dass es mit NVIDIA an der Unterstützung des Referenzdesigns der NVIDIA AI Data Platform in der NetApp AIPod-Lösung arbeitet, um die Einführung von agentischer KI in Unternehmen zu beschleunigen. NetApp AIPod Deployments, die von den robusten und ausgereiften Datenmanagement-Funktionen von NetApp ONTAP angetrieben und auf der NVIDIA AI Data Platform basieren, werden Unternehmen beim Aufbau sicherer, regulierter und skalierbarer KI-Datenpipelines für Retrieval-Augmented Generation (RAG) und Inferenz unterstützen und es ihnen ermöglichen, das volle Potenzial von KI-Innovationen auszuschöpfen.

Unternehmen investieren zunehmend in KI, um komplexe geschäftliche Herausforderungen zu lösen. Dazu benötigen sie eine intelligente Dateninfrastruktur, die die Datensilos beseitigt, die technische Innovationen hemmen. Dem jüngsten NetApp Data Complexity Report zufolge sind sich 79 Prozent der Technologie- und Wirtschaftsführer darüber einig, dass die Vereinheitlichung ihrer Datenbestände entscheidend ist, um 2025 Top-KI-Ergebnisse zu erzielen.

Als NVIDIA-Certified Storage-Partner, der die NVIDIA AI Data Platform nutzt, bietet NetApp den Nutzern von NetApp AIPod eine Dateninfrastruktur mit integrierter Intelligenz. NetApp gibt Kunden die Gewissheit, dass sie über die Enterprise-Datenmanagementfunktionen und die skalierbare Mandantenfähigkeit verfügen, die zur Beseitigung von Datensilos erforderlich sind, sodass sie hochleistungsfähige KI-Fabriken entwickeln und betreiben sowie agentische KI zur Lösung realer Geschäftsprobleme einsetzen können.

"Ein einheitliches und umfassendes Verständnis von Geschäftsdaten ist das Vehikel, das Unternehmen in die Lage versetzt, im Zeitalter der Intelligenz Wettbewerbsvorteile zu erzielen, und KI-Inferenz ist der Schlüssel dazu", sagte Sandeep Singh, Senior Vice President und General Manager of Enterprise Storage bei NetApp. "Wir waren schon immer davon überzeugt, dass ein einheitlicher Ansatz für die Datenspeicherung wesentlich ist, damit Unternehmen das Beste aus ihren Daten herausholen können. Der Aufstieg agentischer KI hat bestätigt, dass eine wirklich einheitliche Datenspeicherung über die reine Multi-Protokoll-Speicherung hinausgeht. Unternehmen müssen Silos in ihrer gesamten IT-Umgebung beseitigen, sei es On-Premises oder in der Cloud und über alle Geschäftsfunktionen hinweg, während wir mit NVIDIA zusammenarbeiten, um vernetzte Speicherung für die einzigartigen Anforderungen von KI zu liefern."

Die auf der NVIDIA AI Data Platform basierende NetApp AIPod-Lösung integriert NVIDIA Accelerated Computing, um NVIDIA NeMo Retriever-Microservices auszuführen, und verbindet diese Knoten mit skalierbarem Speicher. Durch die Verwendung dieses Referenzdesigns in der NetApp AIPod-Lösung werden Enterprise-Daten mit Intelligenz ausgestattet, sodass Unternehmen große Mengen privater und öffentlicher Dokumente in Echtzeit scannen, indexieren, klassifizieren und abrufen können. Dies unterstützt KI-Agenten bei der Analyse und Lösung komplexer, mehrstufiger Probleme und ermöglicht es Unternehmen, Daten in Wissen umzuwandeln und die Genauigkeit agentischer KI in zahlreichen Anwendungsfällen zu steigern.

"Agentische KI ermöglicht es Unternehmen, komplexe Probleme mit übermenschlicher Effizienz und Genauigkeit zu lösen, aber nur solange Agenten und Entscheidungsmodelle schnellen Zugriff auf hochwertige Daten haben", sagte Rob Davis, Vice President of Storage Technology bei NVIDIA. "Das Referenzdesign der NVIDIA AI Data Platform in Verbindung mit dem hochleistungsfähigen Speicher und den ausgereiften Datenmanagementfunktionen von NetApp bringen KI direkt in die Geschäftsdaten ein und steigern die Produktivität wie nie zuvor."

Die NVIDIA AI Data Platform steht im Einklang mit NetApps Vision für fortschrittliche Datenmanagement-Funktionen, um KI-Pipelines zu beschleunigen. Dabei werden kontinuierlich aktualisierte Metadaten und Vektorisierung genutzt, um Abfragen zu ermöglichen, die zeitnahere, relevantere und genauere Ergebnisse liefern.

Weitere Ressourcen

AIPod: Das Versprechen erfüllen

NetApp HPC-Lösungen: KI-Performance auf höchstem Niveau

Generative KI-Lösungen

NetApp Storage nun für NVIDIA DGX SuperPOD, NVIDIA Cloud Partners und NVIDIA-Certified Systems validiert

NetApp treibt Zukunft agentischer KI-Reasoning-Lösungen mit NVIDIA AI Data Platform voran

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das einheitliche Datenspeicherung, integrierte Daten-, Betriebs- und Workload-Services kombiniert, um aus einer Welt voller Störungen eine Chance für jeden Kunden zu machen. NetApp schafft eine silofreie Infrastruktur und nutzt Observability und KI, um das branchenweit beste Datenmanagement zu ermöglichen. Als einziger unternehmensgerechter Speicherdienst, der nativ in die größten Clouds der Welt eingebettet ist, bietet unser Datenspeicher nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus schaffen unsere Datendienste einen Datenvorteil durch überlegene Cyber-Resilienz, Governance und Anwendungsagilität. Unsere Betriebs- und Workload-Services sorgen durch Observability und KI für eine kontinuierliche Optimierung der Leistung und Effizienz von Infrastruktur und Workloads. Unabhängig von Datentyp, Arbeitslast oder Umgebung können Sie mit NetApp Ihre Dateninfrastruktur transformieren, um Ihre Geschäftsmöglichkeiten zu realisieren. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Handelsmarken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250518297807/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Ansprechpartner für Investoren:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com