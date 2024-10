Kinaxis® Inc. ("Kinaxis"' oder "Unternehmen") (TSX: KXS) gibt bekannt, dass die Toronto Stock Exchange ("Börse" oder "TSX") eine Mitteilung ("Mitteilung") des Unternehmens über sein Vorhaben, ein reguläres Emittentenangebot ("NCIB") abzugeben, entgegengenommen hat. In Verbindung mit dem NCIB hat das Unternehmen mit seinem designierten Broker einen automatischen Aktienrückkaufplan ("ASPP") beschlossen, um den Rückkauf seiner Stammaktien ("Aktien") zu ermöglichen.

Laut der Mitteilung wird das Unternehmen während des 12-Monats-Zeitraums, der am 6. November 2024 beginnt und am 5. November 2025 endet oder zu einem früheren Zeitpunkt, an dem Kinaxis seine Käufe abschließt oder eine Kündigungsmitteilung herausgibt insgesamt bis zu 1.404.639 Aktien bzw. etwa 5 der ausgegebenen und ausstehenden Aktien zum 23. Oktober 2024 erwerben. Zum Geschäftsschluss des 23. Oktober 2024 verzeichnete das Unternehmen 28.092.786 ausgegebene und ausstehende Aktien. Mit Ausnahme von Blockkäufen, die nach den Regeln der TSX zulässig sind, wird die Anzahl der pro Tag zu erwerbenden Aktien 15.500 nicht überschreiten. Dies entspricht einem Anteil von 25 am durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Aktien an der TSX in den letzten sechs vollen Kalendermonaten bis 30. September 2024 (62.000 Aktien), vor der Entgegennahme der Mitteilung durch die TSX. Die tatsächliche Anzahl der Aktien, die im Zuge des NCIB erworben werden können, und der Zeitpunkt der Aktienrückkäufe werden von der Unternehmensführung vorbehaltlich des geltenden Rechts und der Regeln der TSX festgelegt.

Vorbehaltlich der notwendigen regulatorischen Genehmigungen werden alle Aktienrückkäufe im Rahmen des NCIB durchgeführt über die Plattform der TSX und/oder alternative kanadische Handelssysteme zu den jeweils geltenden Marktpreisen oder auf andere Weise, die von den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden genehmigt wird. Sämtliche im Rahmen des NCIB erworbenen Aktien werden annulliert.

Kinaxis hat mit RBC Dominion Securities Inc. ("RBC DS") einen ASPP abgeschlossen, um den Rückkauf von Aktien im Rahmen des NCIB auch während einer Sperrfrist aufgrund von gesetzlichen oder selbst auferlegten Beschränkungen zu ermöglichen, in denen grundsätzlich keine Transaktionen ausgeführt werden können.

Auf der Grundlage des ASPP kann Kinaxis vor Beginn einer Sperrfrist RBC DS anweisen, Rückkäufe innerhalb des NCIB in Übereinstimmung mit den Bedingungen des ASPP zu tätigen, ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Solche Rückkäufe werden von RBC DS nach eigenem Ermessen anhand von Parametern festgelegt, die von Kinaxis vor der Sperrfrist entsprechend den Regeln der TSX, den geltenden Wertpapiergesetzen und den Bedingungen des ASPP definiert werden. Die TSX hat das ASPP zeitgleich mit dem Start des NCIB genehmigt.

Das Board of Directors des Unternehmens ("Board") ist der Überzeugung, dass der Handelspreis der Aktien nicht zu jeder Zeit den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens widerspiegelt. Deshalb liegt der Rückkauf von Aktien abhängig von der künftigen Preisentwicklung und anderen Faktoren im besten Interesse des Unternehmens. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Rückkäufe allen Aktionären zugutekommen, die weiterhin Aktien halten, da sich ihr Anteil am Unternehmen erhöht, indem die zurückgekauften Aktien annulliert werden.

Nach Kenntnis des Unternehmens beabsichtigt derzeit kein Mitglied des Boards, leitender Angestellter oder sonstiger Insider des Unternehmens oder einer seiner Mitarbeiter, Aktien im Rahmen des NCIB zu verkaufen. Allerdings können Verkäufe durch diese Personen über die Handelsplattformen der Börse oder eines anderen verfügbaren Marktes oder über ein alternatives Handelssystem erfolgen, wenn sich die persönlichen Umstände dieser Personen ändern oder wenn diese Personen eine Entscheidung treffen, die keinen Zusammenhang mit den regulären Aktienrückkäufen aufweist. Die Vorteile für eine Person, deren Aktien gekauft werden, entsprechen den Vorteilen, von denen alle anderen Inhaber profitieren, deren Aktien gekauft werden.

Im Rahmen des regulären Emittentenangebots von Kinaxis, das am 5. November 2024 ausläuft ("auslaufendes NCIB"), erhielt das Unternehmen von der TSX die Genehmigung, bis zu 1.424.790 Aktien zu erwerben. Diese Anzahl entspricht etwa 5 der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Kinaxis zum 23. Oktober 2023. Bis zum heutigen Tag hat das Unternehmen im Rahmen des auslaufenden NCIB 1.052.958 Aktien zu einem gewichteten durchschnittlichen Kaufpreis von etwa 148,64 US-Dollar je Aktie (einschließlich Provisionen) zurückgekauft und annulliert.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der Orchestrierung moderner Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten vorantreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Orchestrierung von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die für vollständige Transparenz und Agilität in der gesamten Lieferkette sorgen von der über mehrere Jahre angelegten strategischen Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Wir genießen das Vertrauen renommierter globaler Marken, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die Volatilität und Disruption von heute zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Vorsichtshinweis und zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die erwartete Performance von Kinaxis und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich solcher zukünftiger Ereignisse wider. In bestimmten Fällen lassen sich Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, anhand von Wörtern wie "planen", "erwarten", "budgetieren", "vorgesehen", "schätzen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "vermuten", "glauben" oder Variationen solcher Begriffe, Sätze oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "würden", "werden" oder "erreicht werden", der Verneinung dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über die erwarteten Vorteile des NCIB und die Anzahl der Aktien, die im Rahmen des NCIB erworben werden können. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächliche Performance von Kinaxis erheblich von der erwarteten Performance abweicht, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wird.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen genannt werden, einschließlich der Risiken, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Jahresbericht des Unternehmens vom 25. März 2024 für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr, sowie andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden aufgeführt sind. Diese Unterlagen sind auf SEDAR+ unter https://www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft, und diese sind naturgemäß unsicher. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

