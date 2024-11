Die niederländische Großbank ING Groep verzeichnete im dritten Quartal einen bemerkenswerten Erfolg. Entgegen der Prognosen erwirtschaftete das Finanzinstitut einen Nettogewinn von 1,88 Milliarden Euro, was die Schätzungen der Experten deutlich übertraf. Dieser Erfolg ist umso bemerkenswerter, als die Nettozinserträge im Jahresvergleich um 8,4 Prozent auf 3,69 Milliarden Euro sanken. Die Gesamteinnahmen stiegen dennoch um 1,1 Prozent auf 5,91 Milliarden Euro, hauptsächlich getrieben durch einen kräftigen Anstieg des Provisionsüberschusses um 11 Prozent.

Aktionäre profitieren von Ausschüttungen

Als Reaktion auf diese positive Entwicklung plant die Bank, ihre Aktionäre großzügig zu belohnen. ING kündigte an, Aktien im Wert von bis zu 2 Milliarden Euro zurückzukaufen und zusätzlich eine Bardividende von 500 Millionen Euro auszuschütten. Diese Maßnahmen spiegeln das Vertrauen der Unternehmensführung in die finanzielle Stärke und Zukunftsaussichten der Bank wider. An der Börse wurde diese Nachricht zunächst verhalten aufgenommen, doch im Laufe des Handelstages konnte die ING-Aktie ihre anfänglichen Verluste wettmachen und verzeichnete schließlich einen leichten Kursanstieg.

