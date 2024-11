Umsatzwachstum von +13,4 zu aktuellen Wechselkursen (AER); +5,0 zu konstanten Wechselkursen (CER) Getrieben durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Wachstums- und Einführungsprodukten (+18,7 zu konstanten Wechselkursen)

Steigerung des Kernbetriebsgewinns um +12,9 zu konstanten Wechselkursen; Kernbetriebsgewinnmarge von 30,2 %

Zweistelliges Umsatzwachstum von ENTYVIO bei konstanten Wechselkursen, angetrieben durch die Einführung des ENTYVIO -Pens in den USA.

Geografische Expansion mit Zulassungen von ADZYNMA in der EU und FRUZAQLA in Japan

Fortschritte in der späten Pipeline mit Beginn der Phase-3-Studie von TAK-861 bei Narkolepsie Typ 1

Unternehmen veranstaltet am 12. Dezember (Ostküstenzeit) 13. Dezember (Japan) einen F&E-Tag für Investoren und Medien

Takeda TOKYO:4502/NYSE:TAK) gab heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (sechs Monate bis zum 30. September 2024) bekannt, wobei die anhaltende Dynamik bei den Growth Launch Products das Wachstum vorantrieb. Das Unternehmen hat seine Prognosen für das Gesamtjahr und die Management-Guidance nach oben korrigiert, um die besser als erwartete Leistung im ersten Halbjahr (einschließlich einer milder als erwarteten generischen Erosion von VYVANSE in den USA) und die revidierten Wechselkursannahmen widerzuspiegeln.

Die starke Leistung des Portfolios von Takeda für Wachstums- und Einführungsprodukte, das um 18,7 (CER) wuchs und 47 des Gesamtumsatzes ausmachte, bestärkt das Unternehmen in seiner Zuversicht, zu einem nachhaltigen Umsatz- und Gewinnwachstum zurückzukehren.

Der Beginn der Phase-3-Studie mit TAK-861 im August für Narkolepsie Typ 1 zeigt die Stärke von Takeda bei der Weiterentwicklung seiner vielversprechenden Pipeline in der späten Entwicklungsphase zur Entwicklung lebensverändernder Behandlungen. Weitere Einzelheiten zur F&E-Strategie des Unternehmens und zu den Aktualisierungen der Pipeline, einschließlich der kommerziellen Aussichten, werden auf dem F&E-Tag von Takeda am 12. (EST) 13. (JST), Dezember 2024 vorgestellt.

Takedas Chief Executive Officer, Christophe Weber, kommentierte:

"In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024 haben wir weitere Fortschritte bei der Weiterentwicklung unserer Pipeline erzielt, darunter den Beginn unserer Phase-3-Studie mit TAK-861 für Narkolepsie Typ 1. Unsere Programme in der Spätphase schreiten weiter voran, wobei sich in diesem Geschäftsjahr mehrere in der Phase-3-Entwicklung befinden, und haben das Potenzial, das Leben von Patienten auf der ganzen Welt zu verändern."

"Unsere kommerzielle Umsetzung hat uns trotz eines dynamischen und wettbewerbsintensiven Umfelds für nachhaltiges Wachstum positioniert. Gestützt durch die anhaltend starke Leistung unserer Wachstums- und Einführungsprodukte, einschließlich der Rückkehr zu zweistelligem Wachstum von ENTYVIO, der Zulassungen für das Lebenszyklusmanagement und der erfolgreichen Einführung neuer Produkte wie FRUZAQLA in unserem Onkologie-Portfolio sowie unserer Geschäfts- und langfristigen Aussichten, bleiben wir stark."

Takedas Chief Financial Officer, Milano Furuta, kommentierte:

"Wir heben unseren Ausblick für das Gesamtjahr 2024 an, was die stärker als erwartete Leistung im ersten Halbjahr sowie die aktualisierten Wechselkursannahmen für das Jahr widerspiegelt. Der Ausblick für das Gesamtjahr spiegelt unsere Absicht wider, die F&E-Investitionen im zweiten Halbjahr zu erhöhen, um unsere Pipeline in der Spätphase zu unterstützen."

"Wir sind weiterhin zuversichtlich, mit unseren Wachstums- und Einführungsprodukten und unserer vielversprechenden Pipeline in der Spätphase ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Die Umsetzung unseres mehrjährigen Programms zur Steigerung unserer Effizienz durch organisatorische Agilität, Einsparungen bei der Beschaffung sowie Daten, digitale und technologische Fortschritte verläuft wie geplant. Wir treiben diese Initiativen weiter voran, um unsere operative Kerngewinnmarge ab dem Geschäftsjahr 2025 in Richtung unseres Ziels von rund 30 bis 35 zu verbessern."

FINANZIELLE HÖHEPUNKTE für das am 30. September 2024 endende erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (Milliarden Yen, außer bei Prozentangaben und Beträgen je Aktie) GJ2024 H1 GJ2023 H1 Vergleich Vorjahr (Tatsächliche Veränderung) Umsatz 2,384.0 2,101.7 +13.4% Betriebsgewinn 350.6 119.2 +194.0% Nettogewinn 187.3 41.4 +352.8% Gewinn je Aktie (Yen) 119 27 +348.4% Operativer Cashflow 451.3 291.3 +54.9% Angepasster freier Cashflow (Non-IFRS) 247.5 -71.1 N/A

Kern (Non-IFRS) (Milliarden Yen, außer Prozentsätze und Beträge pro Aktie) GJ2024 H1 GJ2023 H1 Vergleich Vorjahr (Tatsächliche Veränderung) Vergleich Vorjahr (CER Veränderung) Umsatz 2,384.0 2,101.7 +13.4% +5.0% Betriebsgewinn 719.9 588.8 +22.3% +12.9% Marge 30.2% 28.0% +2.2pp Nettogewinn 489.1 407.7 +20.0% +8.9% Gewinn je Aktie (Yen) 310 261 +18.8% +7.9%

Ausblick für das Geschäftsjahr 2024

Aktualisierung der Managementprognose für das Gesamtjahr sowie der berichteten und Kernprognosen

Die Managementprognose von Takeda für das Geschäftsjahr 2024 wurde vor allem aufgrund der milder als erwarteten generischen Erosion von VYVANSE und der starken Geschäftsdynamik nach oben korrigiert. Darüber hinaus wurden auch die erwarteten Wechselkurse für die verbleibende zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2024 berücksichtigt, sodass die berichteten und Kernprognosen von Takeda für das Geschäftsjahr 2024 gegenüber der ursprünglichen Prognose revidiert wurden.

Geschäftsjahr 2024 Management-Prognose Kerngeschäft Veränderung bei konstanten Wechselkursen (Non-IFRS) GJ 2024 ORIGINAL MANAGEMENT-PROGNOSE

(Mai 2024) GJ 2024 ÜBERARBEITETE MANAGEMENT-PROGNOSE

(Oktober 2024) Kernumsatz Unverändert bis leicht rückläufig Unverändert bis leicht steigend Kernbetriebsgewinn Rückgang um ca. 10 Rückgang im mittleren einstelligen %-Bereich Kerngewinn je Aktie (Yen) Rückgang im mittleren 10er-%-Bereich Rückgang um ca. 10

Berichtete und Kernprognosen für das Geschäftsjahr 2024

(Milliarden Yen, außer bei Prozentangaben und Beträgen je Aktie) GJ2024

ORIGINALPROGNOSE (Mai 2024) GJ2024 ÜBERARBEITETE PROGNOSE (Oktober 2024) Umsatz 4,350.0 4,480.0 Kernumsatz (Non-IFRS) 4,350.0 4,480.0 Betriebsgewinn 225.0 265.0 Kernbetriebsgewinn (Non-IFRS) 1,000.0 1,050.0 Nettogewinn 58.0 68.0 Gewinn je Aktie (Yen) 37 43 Kerngewinn je Aktie (Yen) (Non-IFRS) 431 456 Angepasster freier Cashflow (Non-IFRS) 350.0 450.0 400.0-500.0 Jährliche Dividende pro Aktie (Yen) 196 196

Zusätzliche Informationen zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 2024 von Takeda

Weitere Einzelheiten zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 2024 von Takeda, zum kommerziellen Fortschritt, zu Aktualisierungen der Pipeline und zu anderen Finanzinformationen, einschließlich der wichtigsten Annahmen in der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und der Management-Richtlinien sowie Definitionen von Non-IFRS-Kennzahlen, finden Sie in der Investorenpräsentation von Takeda für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 (verfügbar unter https://www.takeda.com/investors/financial-results/quarterly-results/

Über Takeda

Takeda hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und weltweit zu einer besseren Zukunft beizutragen. Unser Ziel ist die Entdeckung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien in unseren therapeutischen Kernbereichen und Geschäftsfeldern, darunter Magen-Darm-Erkrankungen und Entzündungen, seltene Krankheiten, Therapien aus Plasmaderivaten, Onkologie, Neurowissenschaften und Impfstoffe. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir das Patientenerlebnis verbessern und mit unserer dynamischen und vielfältigen Pipeline neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen. Als führendes wertebasiertes, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan engagieren wir uns für die Patienten, unsere Mitarbeiter und unseren Planeten. Unsere Mitarbeiter in rund 80 Ländern und Regionen folgen unserem Ziel und orientieren sich an den Werten, die uns seit mehr als zwei Jahrhunderten prägen. Weitere Informationen finden Sie unter www.takeda.com.

Wichtiger Hinweis

Im Sinne dieses Hinweises bezeichnet der Begriff "Pressemitteilung" dieses Dokument, jede mündliche Präsentation, jede Frage-und-Antwort-Runde und jedes schriftliche oder mündliche Material, das von Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") in Bezug auf diese Pressemitteilung erörtert oder verteilt wird. Diese Pressemitteilung (einschließlich aller mündlichen Präsentationen und aller Frage-und-Antwort-Runden im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung) stellt kein Angebot, keine Einladung oder Aufforderung zum Kauf, anderweitigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Tausch, zum Verkauf oder zur anderweitigen Veräußerung von Wertpapieren dar und ist auch nicht Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Zustimmung in einer bestimmten Rechtsordnung. Durch diese Pressemitteilung werden der Öffentlichkeit keine Aktien oder andere Wertpapiere angeboten. Es werden keine Wertpapiere in den Vereinigten Staaten angeboten, es sei denn, es liegt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder eine Befreiung hiervon vor. Diese Pressemitteilung wird (zusammen mit allen weiteren Informationen, die dem Empfänger zur Verfügung gestellt werden) unter der Bedingung herausgegeben, dass sie vom Empfänger nur zu Informationszwecken (und nicht zur Bewertung einer Investition, eines Erwerbs, einer Veräußerung oder einer anderen Transaktion) verwendet werden darf. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Die Unternehmen, an denen Takeda direkt oder indirekt Beteiligungen hält, sind eigenständige Einheiten. Aus praktischen Gründen wird "Takeda" an einigen Stellen der vorliegenden Pressemitteilung verwendet, an denen auf Takeda und seine Tochterunternehmen generell Bezug genommen wird. In ähnlicher Weise werden Wörter wie "wir", "uns" und "unser" auch in Bezug auf Tochterunternehmen allgemein oder auf diejenigen verwendet, die für diese arbeiten. Diese Ausdrücke werden auch dann verwendet, wenn es nicht sinnvoll ist, ein spezielles Unternehmen kenntlich zu machen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken von Takeda oder ihren jeweiligen Eigentümern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und alle Materialien, die in Verbindung mit dieser Pressemitteilung verteilt werden, können zukunftsgerichtete Aussagen, Überzeugungen oder Meinungen in Bezug auf das zukünftige Geschäft, die zukünftige Position und die Betriebsergebnisse von Takeda enthalten, einschließlich Schätzungen, Prognosen, Ziele und Pläne für Takeda. Ohne Einschränkung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen häufig Wörter wie "Ziele", "Pläne", "glaubt", "hofft", "setzt fort", "erwartet", "strebt an", "beabsichtigt", "stellt sicher", "wird", "könnte", "sollte", "würde", "schätzt", "projiziert", "prognostiziert", "Ausblick" oder ähnliche Ausdrücke oder deren Verneinung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen über viele wichtige Faktoren, einschließlich der folgenden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen: die wirtschaftlichen Umstände, unter denen die weltweite Geschäftstätigkeit von Takeda stattfindet, einschließlich der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in Japan und den USA, Wettbewerbsdruck und -entwicklungen, Änderungen geltender Gesetze und Vorschriften, Herausforderungen, die mit der Entwicklung neuer Produkte einhergehen, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Entscheidungen der Aufsichtsbehörden und deren Zeitplan, Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs neuer und bestehender Produkte, Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Herstellung, Schwankungen der Zins- und Wechselkurse, Ansprüche oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder Wirksamkeit vermarkteter Produkte oder Produktkandidaten, Auswirkungen von Gesundheitskrisen wie beispielsweise der Coronavirus-Pandemie, der Erfolg unserer Bemühungen um ökologische Nachhaltigkeit, die uns in die Lage versetzen, unsere Treibhausgasemissionen zu reduzieren oder unsere sonstigen Umweltziele zu erreichen, das Ausmaß, in dem unsere internen Maßnahmen zur Energieeinsparung und künftige Fortschritte bei erneuerbaren Energien oder CO2-armer Energietechnik uns in die Lage versetzen werden, unsere Treibhausgasemissionen zu reduzieren, das Ausmaß, in dem unsere Bemühungen um Effizienz- und Produktivitätssteigerungen bzw. Kosteneinsparungen, wie die Integration digitaler Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz, in unsere Geschäftstätigkeit bzw. sonstige Initiativen zur Umstrukturierung unseres Unternehmens, zu den erwarteten Vorteilen führen werden, sowie andere Faktoren, die im jüngsten Jahresbericht von Takeda auf Formular 20-F und in anderen Berichten von Takeda aufgeführt sind, welche bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC hinterlegt wurden, abrufbar auf der Website von Takeda unter: https://www.takeda.com/investors/sec-filings-and-security-reports/ oder unter www.sec.gov. Takeda verpflichtet sich nicht, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich oder durch Börsenvorschriften vorgeschrieben. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Ergebnisse, und die Ergebnisse oder Aussagen von Takeda in dieser Pressemitteilung sind kein Hinweis auf die künftigen Ergebnisse von Takeda und stellen keine Schätzung, Vorhersage, Garantie oder Projektion dieser Ergebnisse dar.

Finanzinformationen und Nicht-IFRS-Kennzahlen

Die Jahresabschlüsse von Takeda werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards ("IFRS") erstellt.

Diese Pressemitteilung und die im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verteilten Materialien enthalten bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit den IFRS dargestellt werden, wie z. B. Kernumsatz, Kernbetriebsgewinn, Kernjahresüberschuss, der den Eigentümern des Unternehmens zuzurechnen ist, Kerngewinn je Aktie, Veränderung des konstanten Wechselkurses ("CER"), Nettoverschuldung, bereinigte Nettoverschuldung, EBITDA, bereinigtes EBITDA, freier Cashflow und bereinigter freier Cashflow. Das Management von Takeda bewertet die Ergebnisse und trifft Betriebs- und Investitionsentscheidungen unter Verwendung von sowohl IFRS- als auch Non-IFRS-Kennzahlen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Diese Non-IFRS-Kennzahlen schließen bestimmte Erträge, Kosten und Cashflow-Positionen aus, die in den am ehesten vergleichbaren Kennzahlen enthalten sind oder anders berechnet werden als die gemäß IFRS dargestellten Kennzahlen. Takedas Non-IFRS-Kennzahlen werden nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt und sollten als Ergänzung und nicht als Ersatz für die gemäß IFRS erstellten Kennzahlen (die wir manchmal als "berichtete" Kennzahlen bezeichnen) betrachtet werden. Investoren werden gebeten, die Definitionen und Überleitungen von Non-IFRS-Kennzahlen auf ihre am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen zu überprüfen, die im Finanzanhang am Ende unserer Investorenpräsentation für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2024 (verfügbar unter www.takeda.com/investors ). Beginnend mit dem Quartal, das am 30. Juni 2024 endete, hat Takeda (i) seine Methodik für die CER-Anpassungen der Ergebnisse von Tochtergesellschaften in Hochinflationsländern geändert, um diese Ergebnisse in Übereinstimmung mit IAS 29, Finanzberichterstattung in Hochinflationsländern, darzustellen, (ii) den freien Cashflow, der zuvor als "Angepasster freier Cashflow" (wobei der 'Freie Cashflow' als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich Sachanlagen und immaterieller Vermögenswerte auszuweisen ist) und (iii) die Nettoverschuldung, die zuvor als 'Angepasste Nettoverschuldung' berechnet wurde (wobei die 'Nettoverschuldung' als Buchwert der Anleihen und Darlehen abzüglich der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auszuweisen ist).

Medizinische Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über Produkte, die möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich sind oder unter anderen Marken, für andere Indikationen, in anderen Dosierungen oder in anderen Stärken angeboten werden. Keine der hierin enthaltenen Informationen sollte als Aufforderung, Werbung oder Reklame für verschreibungspflichtige Medikamente, einschließlich der in der Entwicklung befindlichen, angesehen werden.

Die Definition von "Growth Launch Products" finden Sie auf Folie 5 der Investorenpräsentation von Takeda für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 (verfügbar unter https://www.takeda.com/investors/financial-results/quarterly-results/ ).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

