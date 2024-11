DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AIRBUS - Die Bundeswehr modernisiert ihre Militärtransporter des Typs A400M. Unter anderem geht es um ein satellitengestütztes Landesystem, neue Funkgeräte und erweiterte Möglichkeiten zur gesicherten Datenübertragung. Einen entsprechenden Entwicklungsvertrag hat der Hersteller Airbus jetzt mit der Agentur Occar in Bonn geschlossen. Sie betreut das A400M-Programm für die Betreibernationen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Türkei, Belgien und Luxemburg. Außerdem wurde ein neuer globaler Wartungsvertrag vereinbart. (Handelsblatt)

COMMERZBANK - Vor dem Hintergrund der Übernahmeavancen von Unicredit hat Bundesfinanzminister Christian Lindner unterstrichen, die Bundesregierung sei überzeugt, dass die Commerzbank unabhängig am Markt bestehen kann. "Die Commerzbank ist ein starkes Institut", sagte Lindner anlässlich einer Veranstaltung der Deutschen Börse und der Mediengruppe Weimer. Die Regierung sei von der Strategie der Eigenständigkeit der Bank überzeugt. Er zeigte sich erfreut darüber, dass in jüngster Zeit der Blick auf die Erfolge der Commerzbank geschärft worden sei. Angesprochen darauf, ob die Regierung dabei helfen werde, einen möglichen Übernahmeversuch aus Italien abzuwehren, erklärte der Minister: "Das ist Sache des Managements." Lindner bekräftigte, bis auf weiteres werde der Bund keine Commerzbank-Aktien an den Markt bringen. Er verteidigte das bisherige Vorgehen. Das Recht verlange, dass ein Verkauf von Aktien durch den Bund offen und diskriminierungsfrei geschehen müsse. (Börsen-Zeitung)

xAI - Elon Musk führt derzeit Gespräche mit einigen der größten Investoren im Nahen Osten über eine Finanzierung für sein KI-Startup xAI. Damit könnte sich die Bewertung des im vergangenen Jahr gegründeten Unternehmens auf 45 Milliarden US-Dollar verdoppeln, berichtet die Financial Times aus Kreisen. Es soll mit OpenAI, das jüngst über 10 Milliarden Dollar eingesammelt hat, sowie Anthropic und großen Tech-Konzernen wie Google und Meta konkurrieren. Musk sei an Investoren in Katar und Saudi-Arabien herangetreten. (Financial Times)

