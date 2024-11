Straßburg/Washington - Die europäischen Grünen und deren wichtigsten nationalen Parteien fordern die grüne US-Präsidentschaftskandidatin Jill Stein auf, sich hinter die demokratische Kandidatin Kamala Harris zu stellen.



"Wir fordern Jill Stein auf, sich zurückzuziehen und Kamala Harris für die Präsidentschaft zu unterstützen", heißt es in einer Erklärung, über die das Nachrichtenportal Politico berichtet. Sie soll am Freitag veröffentlicht werden und auch von deutschen Grünen unterschrieben worden sein. "Wir sind uns darüber im Klaren, dass Kamala Harris die einzige Kandidatin ist, die Donald Trump und seine antidemokratische, autoritäre Politik aus dem Weißen Haus verbannen kann".



Das Rennen ums Weiße Haus sei "derzeit zu knapp". In Umfragen liegt Stein zwischen 1,1 und 1,4 Prozent - und könnte Harris damit entscheidende Stimmen kosten. In ihrem Appell unterstreichen die Grünen zudem die "unterschiedlichen Werte", die sie von Stein trennen. "Dieser Bruch entstand teilweise durch die Beziehungen der US-Grünen zu Parteien mit autoritären Führungspersönlichkeiten sowie durch erhebliche politische Differenzen bei zentralen Themen, wie dem umfassenden Angriff Russlands auf die Ukraine."

