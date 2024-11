Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG zeigt sich zum Jahresende 2024 widerstandsfähig angesichts der aktuellen Marktbedingungen. Trotz eines leichten Kursrückgangs von 2,07% im letzten Monat, notiert die Aktie derzeit bei 66,20 EUR und liegt damit 10,57% über ihrem 52-Wochen-Tief. Das Unternehmen profitiert von seiner starken Marktposition in Süddeutschland und seinen Investitionen in erneuerbare Energien, was es gut für die laufende Energiewende positioniert.

Attraktive Dividendenrendite und solide Bewertung

Für das Geschäftsjahr 2024 plant EnBW eine Dividende von 1,50 EUR je Aktie, was einer Rendite von 2,11% entspricht. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,91 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,41 erscheint die Aktie aus fundamentaler Sicht attraktiv bewertet. Anleger sollten jedoch die Herausforderungen des sich wandelnden Energiemarktes und mögliche [...]

