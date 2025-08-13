Die EnBW hat in den vergangenen Tagen gleich zwei neue Schnelllade-Standorte im Rahmen der Kooperation mit Rewe eröffnet. An den Rewe-Centern in Braunschweig und Oldenburg gibt es nun jeweils zwölf Schnellladepunkte. Auf dem Parkplatz der Rewe-Filiale in der Berliner Straße in Braunschweig hat die EnBW sechs Hypercharger HYC300 von Alpitronic installiert. Dieses Ladesäulenmodell bietet bis zu 300 kW Leistung pro Ladepunkt. Werden beide Ladepunkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
