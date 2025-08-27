Die EnBW hat mit dem Bau von zwei überdachten Schnellladeparks in Norddeutschland begonnen. Die Standorte in Sottrum und Wittenburg entstehen entlang von stark befahrenen Autobahnabschnitten und bieten in Summe 28 HPC-Ladepunkte, die allerdings ungleich verteilt sind. Der deutlich größere Ladepark entsteht in Sottrum (Niedersachsen) an der A1 zwischen Hamburg und Bremen, die wie EnBW mitteilt. Auf einem Gelände nahe der Auffahrt Stuckenborstel sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net