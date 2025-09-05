Die EnBW hat an der A7 in Hamburg-Stellingen einen neuen Schnellladepark eröffnet. Der teils überdachte Standort an der Anschlussstelle 26 bietet ab sofort 20 HPC-Ladepunkte. Auf demselben Gelände hat Nio außerdem eine neue Batteriewechsel-Station in Betrieb genommen. Aktuell betreibt die EnBW über 7.000 Schnellladepunkte deutschlandweit. Bis 2030 sollen hierzulande mehr als 20.000 gleichzeitig nutzbare Schnellladepunkte zur Verfügung stehen. Um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
