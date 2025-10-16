DJ PTA-PVR: EnBW Energie Baden-Württemberg AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG
Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG
EnBW Energie Baden-Württemberg AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG
Karlsruhe (pta000/16.10.2025/11:00 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: EnBW Energie Baden-Württemberg AG Legal Entity Identifier (LEI): 529900JSFZ4TS59HKD79 Straße, Hausnr: Durlacher Allee 93 PLZ: 76131 Ort: Karlsruhe, Deutschland
2. Grund der Mitteilung Zurechnung von Stimmrechten nach -- 34 Abs. 2 WpHG aufgrund Abschlusses einer Aktionärsvereinbarung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke Registrierter Sitz und Staat: Ravensburg, Deutschland
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. OEW Energie-Beteiligungs GmbH; NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH
5. Datum der Schwellenberührung 10.10.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 93,99 47,00 93,99 330.160.843 letzte 46,75 46,75 93,50 Mitteilung
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)
ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE0005220008 0 310.319.478 0,00 93,99 Summe: 310.319.478 93,99
b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Bedingtes Vorkaufsrecht unbefristet 155.159.739 47,00 Summe: 155.159.739 47,00
b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % Summe: 0 0,00
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen
Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5% Summe in %, wenn 5% oder höher oder höher oder höher Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke OEW Energie-Beteiligungs GmbH 93,99 47,00 93,99
9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: N/A
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %
10. Sonstige Informationen
Rund 47,00 % der Stimmrechte werden dem Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet, für weitere rund 47,00 % erfolgt die Zurechnung gemäß -- 34 Abs. 2 Satz 1 Var. 1, Satz 2 Var. 1 WpHG. Das bedingte Vorkaufsrecht als Instrument bezieht sich auf dieselben Aktien, so dass keine Aggregation von Stimmrechten und Instrumenten erfolgt.
Datum 13.10.2025
Aussender: EnBW Energie Baden-Württemberg AG Durlacher Allee 93 76131 Karlsruhe Deutschland Ansprechpartner: Marcel Münch Tel.: +49 721 63-16102 E-Mail: ma.muench@enbw.com Website: www.enbw.com ISIN(s): DE0005220008 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate
