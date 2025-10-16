Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 16.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Silber durchbricht 50 US-Dollar - Vizsla Royalties zählt zu den größten Gewinnern
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 522000 | ISIN: DE0005220008 | Ticker-Symbol: EBK
Tradegate
16.10.25 | 10:28
67,20 Euro
-0,59 % -0,40
Branche
Versorger
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
67,4069,0012:06
67,4068,6010:51
Dow Jones News
16.10.2025 11:33 Uhr
172 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-PVR: EnBW Energie Baden-Württemberg AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: EnBW Energie Baden-Württemberg AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

EnBW Energie Baden-Württemberg AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Karlsruhe (pta000/16.10.2025/11:00 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:             EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 529900JSFZ4TS59HKD79 
Straße, Hausnr:        Durlacher Allee 93 
PLZ:              76131 
Ort:              Karlsruhe, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Zurechnung von Stimmrechten nach -- 34 Abs. 2 WpHG aufgrund Abschlusses einer Aktionärsvereinbarung

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke Registrierter Sitz und Staat: Ravensburg, Deutschland

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. OEW Energie-Beteiligungs GmbH; NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH

5. Datum der Schwellenberührung 10.10.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   93,99          47,00             93,99          330.160.843 
  letzte   46,75          46,75             93,50 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE0005220008 0             310.319.478          0,00          93,99 
  Summe:                     310.319.478                      93,99

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments  Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
Bedingtes Vorkaufsrecht           unbefristet         155.159.739     47,00 
                              Summe:        155.159.739     47,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen 

Unternehmen        Stimmrechte in %, wenn 3%  Instrumente in %, wenn 5%   Summe in %, wenn 5% 
                        oder höher          oder höher        oder höher 
Zweckverband Oberschwäbische 
Elektrizitätswerke 
OEW Energie-Beteiligungs GmbH     93,99            47,00            93,99

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Rund 47,00 % der Stimmrechte werden dem Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zugerechnet, für weitere rund 47,00 % erfolgt die Zurechnung gemäß -- 34 Abs. 2 Satz 1 Var. 1, Satz 2 Var. 1 WpHG. Das bedingte Vorkaufsrecht als Instrument bezieht sich auf dieselben Aktien, so dass keine Aggregation von Stimmrechten und Instrumenten erfolgt.

Datum 13.10.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
           Durlacher Allee 93 
           76131 Karlsruhe 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Marcel Münch 
Tel.:         +49 721 63-16102 
E-Mail:        ma.muench@enbw.com 
Website:       www.enbw.com 
ISIN(s):       DE0005220008 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1760605200731 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.