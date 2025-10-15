Die EnBW baut ihr Netz an eigenen HPC-Ladeparks weiter aus, dieses Mal in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Jeweils ein Ladepark mit zwölf Schnellladepunkten entsteht in Duisburg-Neumühl und in Büren-Geseke, ein weiterer mit zehn HPC-Ladepunkten wird derzeit in Ellwangen (Jagst) gebaut. Der Standort Anschlussstelle 7 Duisburg-Neumühl mit direkter Anbindung an die A42 soll mit einem 18,55-kWp-Solardach ausgestattet werden. An den sechs Ladestationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
