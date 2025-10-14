Die Kapazität des Speichers beläuft sich auf 2,34 Megawattstunden. Das Photovoltaik-Kraftwerk mit 14,2 Megawatt Leistung ist seit September am Netz. EnBW hat im vergangenen Monat ein Photovoltaik-Kraftwerk mit 14,2 Megawatt Leistung in Aach im Landkreis Konstanz ans Netz gebracht. Nun erhielt der Solarpark einen Batteriespeicher mit 8100 Kilowatt Leistung und 2,34 Megawattstunden Kapazität als Ergänzung. In dieser Woche ist er vom Deutsche-Bahn-Start-up Encore | DB angeliefert worden. Der Batteriespeicher besteht aus 360 Modulen. Es handelt sich um Akkus, die normalerweise in rund 40 Elektroautos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
