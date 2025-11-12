Die EnBW hat in den vergangenen Tagen sechs neue Schnellladeparks entlang wichtiger deutscher Fernverkehrsrouten in Betrieb genommen. Die Standorte in Bayern, Niedersachsen, NRW, Sachsen und Baden-Württemberg bieten insgesamt 80 Schnellladepunkte. Der Bau der neuen Standorte war in den vergangenen Monaten angekündigt worden - für Willich-Münchheide (NRW, A44) und Bramsche (Niedersachsen, A1) etwa Anfang Juni, Marktheidenfeld (Bayern, A3) im Juli, ...

