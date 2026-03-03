Die EnBW erweitert ihre Lieferantenbasis im Schnellladegeschäft: Neben dem bisherigen Hauptpartner Alpitronic setzt der Energieversorger künftig auch auf den Ladeinfrastrukturhersteller XCharge. Ein langfristiger Rahmenvertrag umfasst den Bezug von Hard- und Software mit Fokus auf Schnelladesäulen mit einer Leistung von 400 kW. Bisher setzt die EnBW fast ausschließlich die DC-Ladesäulen von Alpitronic ein. Die Hypercharger HYC200 und HYC400 sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
