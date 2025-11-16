Wenn große Unternehmensflotten elektrifiziert werden, stoßen Fuhrparkmanager schnell auf neue Herausforderungen: Wo wird geladen, zu welchen Konditionen - und wie lässt sich das alles effizient steuern? Antworten darauf geben Peter Siegert, Vertriebsleiter bei der EnBW, und Tobias Wolff, Vertriebsleiter Deutschland bei Smatrics, in einem gemeinsamen Vortrag über Strategien zur Kostensenkung in E-Flotten. Der Ansatz von Siegert und Wolff: Ein 360-Grad-Modell, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.