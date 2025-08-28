Die EnBW baut an der A8 und A5 zwei weitere überdachte Ladeparks. Der Standort in Mühlhausen im Täle soll 16 Ladepunkte erhalten, der Standort in Lahr (Schwarzwald) nur acht Ladepunkte, kann bei Bedarf aber um weitere Ladepunkte erweitert werden. Seit kurzem wird im schwäbischen Mühlhausen am Bau des neuen Ladeparks mit 16 Ladepunkten gearbeitet. Der neue Standort entsteht direkt an der Ausfahrt Mühlhausen entlang des viel befahrenen Autobahnabschnitts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net