PTA-AFR: EnBW Energie Baden-Württemberg AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Freitag, 08.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Kupferangebot bricht ein - und dieser neue Fund kommt genau zur richtigen Zeit
WKN: 522000 | ISIN: DE0005220008 | Ticker-Symbol: EBK
Tradegate
08.08.25 | 14:47
70,80 Euro
+1,43 % +1,00
Branche
Versorger
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
70,0071,2015:53
70,0070,8015:29
Dow Jones News
08.08.2025 14:57 Uhr
215 Leser
Artikel bewerten:
(1)

EnBW Energie Baden-Württemberg AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

Karlsruhe (pta000/08.08.2025/14:21 UTC+2) - EnBW Energie Baden-Württemberg AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.enbw.com/unternehmen/investoren/news-und-publikationen/publikationen/ Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.enbw.com/unternehmen/investoren/news-und-publikationen/publikationen/ Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.enbw.com/unternehmen/investoren/news-und-publikationen/publikationen/ Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
           Durlacher Allee 93 
           76131 Karlsruhe 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Marcel Münch 
Tel.:         +49 721 63-16102 
E-Mail:        ma.muench@enbw.com 
Website:       www.enbw.com 
ISIN(s):       DE0005220008 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1754655660923 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 08:21 ET (12:21 GMT)

© 2025 Dow Jones News
