PTA-AFR: EnBW Energie Baden-Württemberg AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Karlsruhe (pta000/08.08.2025/14:21 UTC+2) - EnBW Energie Baden-Württemberg AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.enbw.com/unternehmen/investoren/news-und-publikationen/publikationen/ Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.enbw.com/unternehmen/investoren/news-und-publikationen/publikationen/ Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Berichtszeitraum: 01.01.2026 - 30.06.2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.enbw.com/unternehmen/investoren/news-und-publikationen/publikationen/ Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Aussender: EnBW Energie Baden-Württemberg AG Durlacher Allee 93 76131 Karlsruhe Deutschland Ansprechpartner: Marcel Münch Tel.: +49 721 63-16102 E-Mail: ma.muench@enbw.com Website: www.enbw.com ISIN(s): DE0005220008 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate
