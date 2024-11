© Foto: Jeff Chiu/AP/dpa



Starke Zahlen und ein neuer CEO: Gleich doppelt gute Nachrichten helfen der Aktie von Fitness-Geräte-Hersteller Peloton auf ein neues Jahreshoch.Die Aktie von Peloton Interactive ist am Donnerstag um mehr als 28 Prozent auf ein neues Jahreshoch geklettert. Der Kursanstieg folgte auf die Ernennung von Peter Stern, derzeitiger Präsident der Ford Integrated Services, zum neuen CEO von Peloton ab 1. Januar 2025.