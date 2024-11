InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - November 1

LONDON, UK / ACCESSWIRE / November 1, 2024 / The Company announces that on 31 October 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 31 October 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 19,558 Lowest price paid per share: £ 84.5400 Highest price paid per share: £ 85.6000 Average price paid per share: £ 85.2551

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 158,893,737 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 19,558 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 31 October 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 19,558 Highest price paid (per ordinary share) £ 85.6000 Lowest price paid (per ordinary share) £ 84.5400 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 85.2551

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 31/10/2024 10:37:49 GMT 72 85.2800 XLON 1098507284915205 31/10/2024 10:37:49 GMT 16 85.2800 XLON 1098507284915206 31/10/2024 10:37:58 GMT 88 85.2600 XLON 1098507284915212 31/10/2024 10:42:52 GMT 56 85.3400 XLON 1098507284915694 31/10/2024 10:42:52 GMT 58 85.3200 XLON 1098507284915699 31/10/2024 10:44:41 GMT 60 85.3600 XLON 1098507284915872 31/10/2024 11:04:49 GMT 40 85.2200 XLON 1098507284917083 31/10/2024 11:06:05 GMT 40 85.2200 XLON 1098507284917141 31/10/2024 11:14:15 GMT 40 85.1400 XLON 1098507284917580 31/10/2024 11:18:55 GMT 43 85.0800 XLON 1098507284917840 31/10/2024 11:21:45 GMT 71 85.0800 XLON 1098507284917962 31/10/2024 11:22:10 GMT 40 85.1800 XLON 1098507284917989 31/10/2024 11:22:25 GMT 70 85.2800 XLON 1098507284918010 31/10/2024 11:22:57 GMT 55 85.2600 XLON 1098507284918031 31/10/2024 11:24:46 GMT 50 85.3000 XLON 1098507284918128 31/10/2024 11:26:35 GMT 46 85.3200 XLON 1098507284918206 31/10/2024 11:30:26 GMT 65 85.4600 XLON 1098507284918512 31/10/2024 11:33:15 GMT 63 85.5000 XLON 1098507284918637 31/10/2024 11:33:25 GMT 57 85.4800 XLON 1098507284918642 31/10/2024 11:33:25 GMT 56 85.4600 XLON 1098507284918644 31/10/2024 11:35:33 GMT 51 85.4400 XLON 1098507284918731 31/10/2024 11:35:39 GMT 43 85.4600 XLON 1098507284918763 31/10/2024 11:39:16 GMT 57 85.4800 XLON 1098507284918919 31/10/2024 11:41:00 GMT 53 85.4600 XLON 1098507284919042 31/10/2024 11:43:03 GMT 59 85.5400 XLON 1098507284919167 31/10/2024 11:43:15 GMT 24 85.5200 XLON 1098507284919179 31/10/2024 11:43:15 GMT 20 85.5200 XLON 1098507284919180 31/10/2024 11:43:15 GMT 10 85.5000 XLON 1098507284919182 31/10/2024 11:43:15 GMT 36 85.5000 XLON 1098507284919183 31/10/2024 11:50:24 GMT 32 85.5400 XLON 1098507284919486 31/10/2024 11:50:24 GMT 38 85.5400 XLON 1098507284919487 31/10/2024 11:57:07 GMT 64 85.6000 XLON 1098507284919796 31/10/2024 11:57:58 GMT 61 85.5800 XLON 1098507284919842 31/10/2024 11:58:17 GMT 40 85.5600 XLON 1098507284919858 31/10/2024 11:59:39 GMT 49 85.5400 XLON 1098507284919917 31/10/2024 11:59:49 GMT 42 85.4800 XLON 1098507284919924 31/10/2024 11:59:55 GMT 54 85.4400 XLON 1098507284919940 31/10/2024 12:01:01 GMT 43 85.4200 XLON 1098507284920057 31/10/2024 12:01:01 GMT 41 85.4000 XLON 1098507284920058 31/10/2024 12:01:05 GMT 44 85.3800 XLON 1098507284920066 31/10/2024 12:01:15 GMT 40 85.3600 XLON 1098507284920077 31/10/2024 12:02:56 GMT 2 85.3400 XLON 1098507284920172 31/10/2024 12:02:56 GMT 39 85.3400 XLON 1098507284920173 31/10/2024 12:03:11 GMT 46 85.3800 XLON 1098507284920194 31/10/2024 12:05:05 GMT 47 85.3600 XLON 1098507284920323 31/10/2024 12:07:11 GMT 40 85.3400 XLON 1098507284920503 31/10/2024 12:07:12 GMT 40 85.3200 XLON 1098507284920506 31/10/2024 12:07:21 GMT 45 85.3000 XLON 1098507284920514 31/10/2024 12:07:28 GMT 9 85.2800 XLON 1098507284920522 31/10/2024 12:08:16 GMT 27 85.2800 XLON 1098507284920574 31/10/2024 12:08:16 GMT 10 85.2800 XLON 1098507284920575 31/10/2024 12:08:50 GMT 42 85.2800 XLON 1098507284920697 31/10/2024 12:20:04 GMT 69 85.3600 XLON 1098507284921363 31/10/2024 12:20:18 GMT 67 85.3400 XLON 1098507284921370 31/10/2024 12:22:26 GMT 65 85.3200 XLON 1098507284921436 31/10/2024 12:23:04 GMT 41 85.3200 XLON 1098507284921497 31/10/2024 12:26:25 GMT 42 85.3200 XLON 1098507284921604 31/10/2024 12:27:12 GMT 36 85.3200 XLON 1098507284921639 31/10/2024 12:30:27 GMT 43 85.3000 XLON 1098507284921775 31/10/2024 12:30:49 GMT 45 85.2800 XLON 1098507284921842 31/10/2024 12:35:41 GMT 42 85.4200 XLON 1098507284922141 31/10/2024 12:55:05 GMT 70 85.3800 XLON 1098507284923444 31/10/2024 12:58:11 GMT 47 85.3200 XLON 1098507284923589 31/10/2024 13:04:02 GMT 49 85.3600 XLON 1098507284923889 31/10/2024 13:04:07 GMT 48 85.3400 XLON 1098507284923890 31/10/2024 13:08:33 GMT 45 85.3600 XLON 1098507284924050 31/10/2024 13:08:33 GMT 45 85.3400 XLON 1098507284924059 31/10/2024 13:08:33 GMT 41 85.3200 XLON 1098507284924062 31/10/2024 13:08:38 GMT 44 85.3000 XLON 1098507284924065 31/10/2024 13:10:02 GMT 45 85.4200 XLON 1098507284924103 31/10/2024 13:10:02 GMT 48 85.4000 XLON 1098507284924106 31/10/2024 13:10:02 GMT 41 85.3800 XLON 1098507284924109 31/10/2024 13:11:48 GMT 16 85.4400 XLON 1098507284924457 31/10/2024 13:11:48 GMT 24 85.4400 XLON 1098507284924458 31/10/2024 13:12:31 GMT 40 85.4400 XLON 1098507284924551 31/10/2024 13:13:05 GMT 31 85.4400 XLON 1098507284924621 31/10/2024 13:13:05 GMT 18 85.4400 XLON 1098507284924622 31/10/2024 13:14:11 GMT 41 85.4800 XLON 1098507284924660 31/10/2024 13:17:00 GMT 49 85.4800 XLON 1098507284924887 31/10/2024 13:17:16 GMT 40 85.4600 XLON 1098507284924899 31/10/2024 13:17:16 GMT 11 85.4600 XLON 1098507284924900 31/10/2024 13:21:02 GMT 59 85.4400 XLON 1098507284925073 31/10/2024 13:22:17 GMT 42 85.4200 XLON 1098507284925122 31/10/2024 13:26:28 GMT 20 85.4400 XLON 1098507284925267 31/10/2024 13:26:28 GMT 24 85.4400 XLON 1098507284925268 31/10/2024 13:26:37 GMT 40 85.4200 XLON 1098507284925284 31/10/2024 13:28:40 GMT 52 85.3800 XLON 1098507284925360 31/10/2024 13:30:00 GMT 42 85.4200 XLON 1098507284925431 31/10/2024 13:30:22 GMT 57 85.4800 XLON 1098507284925502 31/10/2024 13:30:22 GMT 17 85.4800 XLON 1098507284925503 31/10/2024 13:32:05 GMT 48 85.4800 XLON 1098507284925631 31/10/2024 13:33:53 GMT 40 85.5000 XLON 1098507284925728 31/10/2024 13:36:26 GMT 58 85.5000 XLON 1098507284925839 31/10/2024 13:36:32 GMT 57 85.4800 XLON 1098507284925842 31/10/2024 13:44:01 GMT 26 85.5000 XLON 1098507284926105 31/10/2024 13:44:01 GMT 44 85.5000 XLON 1098507284926106 31/10/2024 13:49:13 GMT 76 85.4000 XLON 1098507284926430 31/10/2024 13:51:31 GMT 37 85.4600 XLON 1098507284926548 31/10/2024 13:51:40 GMT 4 85.4600 XLON 1098507284926561 31/10/2024 13:57:40 GMT 38 85.4800 XLON 1098507284926923 31/10/2024 13:58:14 GMT 35 85.4800 XLON 1098507284926931 31/10/2024 13:58:14 GMT 2 85.4800 XLON 1098507284926932 31/10/2024 14:13:11 GMT 68 85.4400 XLON 1098507284927836 31/10/2024 14:13:12 GMT 49 85.4200 XLON 1098507284927842 31/10/2024 14:14:42 GMT 52 85.4400 XLON 1098507284927898 31/10/2024 14:15:08 GMT 69 85.3800 XLON 1098507284927915 31/10/2024 14:17:20 GMT 20 85.4200 XLON 1098507284928029 31/10/2024 14:17:20 GMT 20 85.4200 XLON 1098507284928030 31/10/2024 14:18:44 GMT 40 85.4000 XLON 1098507284928053 31/10/2024 14:22:11 GMT 62 85.4800 XLON 1098507284928237 31/10/2024 14:22:21 GMT 61 85.4600 XLON 1098507284928249 31/10/2024 14:25:08 GMT 65 85.4400 XLON 1098507284928413 31/10/2024 14:26:44 GMT 59 85.4800 XLON 1098507284928614 31/10/2024 14:27:35 GMT 13 85.4600 XLON 1098507284928664 31/10/2024 14:27:35 GMT 35 85.4600 XLON 1098507284928665 31/10/2024 14:27:35 GMT 3 85.4600 XLON 1098507284928666 31/10/2024 14:30:01 GMT 50 85.4400 XLON 1098507284929102 31/10/2024 14:30:09 GMT 17 85.4200 XLON 1098507284929165 31/10/2024 14:30:09 GMT 44 85.4200 XLON 1098507284929166 31/10/2024 14:30:27 GMT 51 85.4000 XLON 1098507284929267 31/10/2024 14:30:31 GMT 40 85.4200 XLON 1098507284929285 31/10/2024 14:30:33 GMT 40 85.4000 XLON 1098507284929288 31/10/2024 14:31:39 GMT 69 85.4200 XLON 1098507284929475 31/10/2024 14:32:13 GMT 13 85.3200 XLON 1098507284929695 31/10/2024 14:32:13 GMT 27 85.3200 XLON 1098507284929696 31/10/2024 14:33:06 GMT 44 85.3400 XLON 1098507284929881 31/10/2024 14:33:23 GMT 12 85.3800 XLON 1098507284929989 31/10/2024 14:33:23 GMT 31 85.3800 XLON 1098507284929990 31/10/2024 14:34:00 GMT 10 85.3600 XLON 1098507284930102 31/10/2024 14:34:00 GMT 38 85.3600 XLON 1098507284930103 31/10/2024 14:36:05 GMT 40 85.4200 XLON 1098507284930411 31/10/2024 14:36:06 GMT 73 85.3600 XLON 1098507284930433 31/10/2024 14:36:24 GMT 74 85.3800 XLON 1098507284930537 31/10/2024 14:36:54 GMT 7 85.3800 XLON 1098507284930616 31/10/2024 14:38:21 GMT 11 85.4400 XLON 1098507284930911 31/10/2024 14:38:21 GMT 43 85.4400 XLON 1098507284930912 31/10/2024 14:38:56 GMT 46 85.4600 XLON 1098507284931008 31/10/2024 14:39:10 GMT 42 85.4400 XLON 1098507284931078 31/10/2024 14:39:49 GMT 41 85.4600 XLON 1098507284931249 31/10/2024 14:40:04 GMT 42 85.4400 XLON 1098507284931305 31/10/2024 14:40:59 GMT 54 85.5000 XLON 1098507284931520 31/10/2024 14:41:04 GMT 53 85.4800 XLON 1098507284931528 31/10/2024 14:42:57 GMT 81 85.5200 XLON 1098507284931842 31/10/2024 14:44:15 GMT 89 85.5600 XLON 1098507284931984 31/10/2024 14:45:01 GMT 53 85.5400 XLON 1098507284932076 31/10/2024 14:45:01 GMT 33 85.5400 XLON 1098507284932077 31/10/2024 14:45:01 GMT 86 85.5200 XLON 1098507284932086 31/10/2024 14:45:01 GMT 5 85.5000 XLON 1098507284932090 31/10/2024 14:45:01 GMT 63 85.5000 XLON 1098507284932091 31/10/2024 14:45:11 GMT 67 85.4800 XLON 1098507284932111 31/10/2024 14:45:11 GMT 53 85.4600 XLON 1098507284932114 31/10/2024 14:46:06 GMT 52 85.4400 XLON 1098507284932403 31/10/2024 14:46:09 GMT 76 85.4200 XLON 1098507284932419 31/10/2024 14:47:04 GMT 75 85.4000 XLON 1098507284932653 31/10/2024 14:47:08 GMT 65 85.3800 XLON 1098507284932711 31/10/2024 14:47:08 GMT 15 85.3800 XLON 1098507284932712 31/10/2024 14:47:12 GMT 80 85.3600 XLON 1098507284932730 31/10/2024 14:47:27 GMT 7 85.4000 XLON 1098507284932779 31/10/2024 14:47:27 GMT 61 85.4000 XLON 1098507284932780 31/10/2024 14:47:32 GMT 24 85.4200 XLON 1098507284932800 31/10/2024 14:47:32 GMT 36 85.4200 XLON 1098507284932801 31/10/2024 14:48:16 GMT 44 85.4000 XLON 1098507284932933 31/10/2024 14:49:46 GMT 78 85.4200 XLON 1098507284933320 31/10/2024 14:49:46 GMT 47 85.4000 XLON 1098507284933325 31/10/2024 14:50:12 GMT 74 85.3800 XLON 1098507284933393 31/10/2024 14:50:18 GMT 58 85.3600 XLON 1098507284933406 31/10/2024 14:51:30 GMT 86 85.4000 XLON 1098507284933678 31/10/2024 14:51:48 GMT 91 85.3800 XLON 1098507284933706 31/10/2024 14:52:35 GMT 86 85.3600 XLON 1098507284933854 31/10/2024 14:53:31 GMT 87 85.3800 XLON 1098507284934050 31/10/2024 14:53:33 GMT 85 85.3600 XLON 1098507284934063 31/10/2024 14:53:35 GMT 74 85.3400 XLON 1098507284934081 31/10/2024 14:53:44 GMT 74 85.3200 XLON 1098507284934100 31/10/2024 14:54:55 GMT 24 85.3600 XLON 1098507284934366 31/10/2024 14:55:11 GMT 65 85.3600 XLON 1098507284934399 31/10/2024 14:55:47 GMT 87 85.3400 XLON 1098507284934455 31/10/2024 14:55:48 GMT 88 85.3200 XLON 1098507284934463 31/10/2024 14:55:49 GMT 67 85.3000 XLON 1098507284934464 31/10/2024 14:56:31 GMT 53 85.3400 XLON 1098507284934549 31/10/2024 14:57:54 GMT 76 85.3600 XLON 1098507284935308 31/10/2024 14:58:55 GMT 77 85.3400 XLON 1098507284935404 31/10/2024 14:59:15 GMT 56 85.3400 XLON 1098507284935439 31/10/2024 15:00:37 GMT 48 85.3600 XLON 1098507284935652 31/10/2024 15:00:56 GMT 42 85.3400 XLON 1098507284935668 31/10/2024 15:02:27 GMT 41 85.3000 XLON 1098507284935869 31/10/2024 15:03:42 GMT 42 85.3200 XLON 1098507284936007 31/10/2024 15:04:59 GMT 46 85.3000 XLON 1098507284936110 31/10/2024 15:06:11 GMT 40 85.3600 XLON 1098507284936423 31/10/2024 15:06:14 GMT 41 85.3400 XLON 1098507284936439 31/10/2024 15:06:19 GMT 42 85.3200 XLON 1098507284936469 31/10/2024 15:06:27 GMT 41 85.3000 XLON 1098507284936478 31/10/2024 15:06:32 GMT 57 85.2800 XLON 1098507284936555 31/10/2024 15:06:36 GMT 47 85.2600 XLON 1098507284936579 31/10/2024 15:06:38 GMT 47 85.2400 XLON 1098507284936586 31/10/2024 15:07:19 GMT 40 85.2200 XLON 1098507284936722 31/10/2024 15:07:25 GMT 43 85.2000 XLON 1098507284936739 31/10/2024 15:07:25 GMT 2 85.2000 XLON 1098507284936740 31/10/2024 15:07:43 GMT 41 85.1800 XLON 1098507284936808 31/10/2024 15:07:58 GMT 43 85.1600 XLON 1098507284936884 31/10/2024 15:08:30 GMT 40 85.2000 XLON 1098507284936970 31/10/2024 15:12:16 GMT 73 85.1400 XLON 1098507284937522 31/10/2024 15:18:56 GMT 54 85.3000 XLON 1098507284938228 31/10/2024 15:21:11 GMT 41 85.3200 XLON 1098507284938551 31/10/2024 15:21:17 GMT 43 85.3000 XLON 1098507284938556 31/10/2024 15:21:34 GMT 55 85.2800 XLON 1098507284938573 31/10/2024 15:22:43 GMT 70 85.2600 XLON 1098507284938684 31/10/2024 15:25:49 GMT 70 85.2000 XLON 1098507284939076 31/10/2024 15:27:26 GMT 45 85.1600 XLON 1098507284939277 31/10/2024 15:33:48 GMT 18 85.0200 XLON 1098507284940164 31/10/2024 15:33:48 GMT 22 85.0200 XLON 1098507284940165 31/10/2024 15:34:12 GMT 41 85.0200 XLON 1098507284940206 31/10/2024 15:34:42 GMT 43 85.0400 XLON 1098507284940348 31/10/2024 15:36:15 GMT 68 85.0200 XLON 1098507284940824 31/10/2024 15:36:15 GMT 1 85.0200 XLON 1098507284940825 31/10/2024 15:39:50 GMT 40 84.9400 XLON 1098507284941325 31/10/2024 15:40:00 GMT 40 84.9200 XLON 1098507284941353 31/10/2024 15:41:09 GMT 40 84.9400 XLON 1098507284941490 31/10/2024 15:44:29 GMT 52 84.8400 XLON 1098507284941808 31/10/2024 15:45:25 GMT 40 84.8800 XLON 1098507284941928 31/10/2024 15:47:02 GMT 30 84.8000 XLON 1098507284942186 31/10/2024 15:47:02 GMT 19 84.8000 XLON 1098507284942187 31/10/2024 15:49:11 GMT 41 84.8400 XLON 1098507284942628 31/10/2024 15:49:16 GMT 2 84.8200 XLON 1098507284942642 31/10/2024 15:49:16 GMT 19 84.8200 XLON 1098507284942643 31/10/2024 15:49:16 GMT 19 84.8200 XLON 1098507284942644 31/10/2024 15:51:40 GMT 46 84.7800 XLON 1098507284943043 31/10/2024 15:51:44 GMT 45 84.7600 XLON 1098507284943065 31/10/2024 15:51:59 GMT 1 84.7600 XLON 1098507284943130 31/10/2024 15:52:24 GMT 59 84.7400 XLON 1098507284943165 31/10/2024 15:54:17 GMT 40 84.6600 XLON 1098507284943475 31/10/2024 15:55:17 GMT 7 84.6400 XLON 1098507284943718 31/10/2024 15:55:17 GMT 33 84.6400 XLON 1098507284943719 31/10/2024 15:57:55 GMT 37 84.6200 XLON 1098507284944218 31/10/2024 15:57:55 GMT 3 84.6200 XLON 1098507284944219 31/10/2024 15:58:07 GMT 2 84.6200 XLON 1098507284944260 31/10/2024 15:58:52 GMT 75 84.6200 XLON 1098507284944388 31/10/2024 15:59:37 GMT 42 84.6200 XLON 1098507284944511 31/10/2024 16:00:00 GMT 35 84.6200 XLON 1098507284944639 31/10/2024 16:00:13 GMT 40 84.6000 XLON 1098507284944715 31/10/2024 16:01:43 GMT 53 84.6600 XLON 1098507284945022 31/10/2024 16:01:55 GMT 8 84.6400 XLON 1098507284945058 31/10/2024 16:01:55 GMT 51 84.6400 XLON 1098507284945059 31/10/2024 16:04:22 GMT 42 84.5800 XLON 1098507284945503 31/10/2024 16:04:22 GMT 32 84.5800 XLON 1098507284945504 31/10/2024 16:08:10 GMT 43 84.5600 XLON 1098507284946254 31/10/2024 16:08:16 GMT 44 84.5400 XLON 1098507284946313 31/10/2024 16:09:18 GMT 74 84.5800 XLON 1098507284946467 31/10/2024 16:16:54 GMT 72 84.6000 XLON 1098507284947587 31/10/2024 16:18:03 GMT 47 84.6600 XLON 1098507284947749 31/10/2024 16:19:28 GMT 47 84.7000 XLON 1098507284947877 31/10/2024 16:23:11 GMT 80 84.8400 XLON 1098507284948254 31/10/2024 16:23:11 GMT 67 84.8200 XLON 1098507284948257 31/10/2024 16:25:03 GMT 67 84.8000 XLON 1098507284948540 31/10/2024 16:25:09 GMT 42 84.8200 XLON 1098507284948562 31/10/2024 16:25:13 GMT 45 84.8000 XLON 1098507284948591 31/10/2024 16:29:28 GMT 73 84.9000 XLON 1098507284949081 31/10/2024 16:30:27 GMT 57 84.9000 XLON 1098507284949259 31/10/2024 16:30:27 GMT 65 84.8800 XLON 1098507284949262 31/10/2024 16:30:27 GMT 55 84.8600 XLON 1098507284949268 31/10/2024 16:30:27 GMT 55 84.7800 XLON 1098507284949306 31/10/2024 16:30:28 GMT 86 84.7800 XLON 1098507284949329 31/10/2024 16:30:28 GMT 56 84.8000 XLON 1098507284949336 31/10/2024 16:31:36 GMT 4 84.9000 XLON 1098507284949490 31/10/2024 16:31:36 GMT 87 84.9000 XLON 1098507284949491 31/10/2024 16:31:36 GMT 2 84.8800 XLON 1098507284949495 31/10/2024 16:31:36 GMT 83 84.8800 XLON 1098507284949496 31/10/2024 16:31:36 GMT 90 84.8600 XLON 1098507284949507 31/10/2024 16:31:41 GMT 9 84.8800 XLON 1098507284949534 31/10/2024 16:31:41 GMT 77 84.8800 XLON 1098507284949535 31/10/2024 16:31:49 GMT 10 84.8800 XLON 1098507284949548 31/10/2024 16:32:09 GMT 50 84.8800 XLON 1098507284949561 31/10/2024 16:32:12 GMT 18 84.8800 XLON 1098507284949565 31/10/2024 16:32:12 GMT 27 84.8800 XLON 1098507284949566 31/10/2024 16:32:12 GMT 71 84.8800 XLON 1098507284949567 31/10/2024 16:32:48 GMT 18 84.9000 XLON 1098507284949587 31/10/2024 16:38:31 GMT 11 84.9600 XLON 1098507284950148 31/10/2024 16:40:17 GMT 67 84.9600 XLON 1098507284950353 31/10/2024 16:40:17 GMT 10 84.9600 XLON 1098507284950354 31/10/2024 16:40:50 GMT 13 85.0000 XLON 1098507284950412 31/10/2024 16:40:50 GMT 50 85.0000 XLON 1098507284950413 31/10/2024 16:40:54 GMT 39 85.0000 XLON 1098507284950414 31/10/2024 16:41:16 GMT 86 85.0400 XLON 1098507284950477 31/10/2024 16:41:16 GMT 100 85.0400 XLON 1098507284950485 31/10/2024 16:41:16 GMT 11 85.0400 XLON 1098507284950486 31/10/2024 16:42:09 GMT 86 85.0400 XLON 1098507284950539 31/10/2024 16:42:13 GMT 12 85.0400 XLON 1098507284950544 31/10/2024 16:43:08 GMT 89 85.0600 XLON 1098507284950665 31/10/2024 16:43:24 GMT 28 85.0400 XLON 1098507284950692 31/10/2024 16:43:24 GMT 60 85.0400 XLON 1098507284950693 31/10/2024 16:45:01 GMT 90 85.0600 XLON 1098507284950828 31/10/2024 16:46:11 GMT 11 85.1000 XLON 1098507284950943 31/10/2024 16:46:11 GMT 74 85.1000 XLON 1098507284950944 31/10/2024 16:46:15 GMT 87 85.0800 XLON 1098507284950950 31/10/2024 16:46:48 GMT 86 85.0600 XLON 1098507284950995 31/10/2024 16:47:14 GMT 3 85.0400 XLON 1098507284951019 31/10/2024 16:47:14 GMT 84 85.0400 XLON 1098507284951020 31/10/2024 16:49:23 GMT 91 85.0200 XLON 1098507284951346 31/10/2024 16:49:23 GMT 78 85.0000 XLON 1098507284951349 31/10/2024 16:49:55 GMT 10 85.0400 XLON 1098507284951495 31/10/2024 16:49:55 GMT 75 85.0400 XLON 1098507284951496 31/10/2024 16:49:59 GMT 75 85.0200 XLON 1098507284951500 31/10/2024 16:50:00 GMT 11 85.0000 XLON 1098507284951505 31/10/2024 16:51:05 GMT 1 85.0600 XLON 1098507284951668 31/10/2024 16:51:10 GMT 51 85.0600 XLON 1098507284951678 31/10/2024 16:51:14 GMT 54 85.0400 XLON 1098507284951693 31/10/2024 16:51:42 GMT 34 85.0200 XLON 1098507284951760 31/10/2024 16:51:42 GMT 6 85.0200 XLON 1098507284951761 31/10/2024 16:54:12 GMT 3 85.0200 XLON 1098507284952069 31/10/2024 16:54:12 GMT 1 85.0200 XLON 1098507284952070 31/10/2024 16:54:12 GMT 60 85.0200 XLON 1098507284952071 31/10/2024 16:55:03 GMT 1 84.9800 XLON 1098507284952153 31/10/2024 16:55:03 GMT 67 84.9800 XLON 1098507284952154 31/10/2024 16:57:00 GMT 5 85.0400 XLON 1098507284952508 31/10/2024 16:57:00 GMT 1 85.0400 XLON 1098507284952509 31/10/2024 16:59:03 GMT 7 85.0600 XLON 1098507284952939 31/10/2024 16:59:03 GMT 35 85.0600 XLON 1098507284952940 31/10/2024 17:00:09 GMT 50 85.0800 XLON 1098507284953198 31/10/2024 17:00:09 GMT 47 85.0600 XLON 1098507284953200 31/10/2024 17:00:40 GMT 73 85.1000 XLON 1098507284953262 31/10/2024 17:00:47 GMT 1 85.0800 XLON 1098507284953264 31/10/2024 17:00:47 GMT 1 85.0800 XLON 1098507284953265 31/10/2024 17:00:47 GMT 61 85.0800 XLON 1098507284953266 31/10/2024 17:02:31 GMT 1 85.0800 XLON 1098507284953501 31/10/2024 17:02:31 GMT 43 85.0800 XLON 1098507284953502 31/10/2024 17:05:04 GMT 57 85.1200 XLON 1098507284953898 31/10/2024 17:07:22 GMT 86 85.2200 XLON 1098507284954235 31/10/2024 17:07:37 GMT 1 85.2000 XLON 1098507284954254 31/10/2024 17:07:37 GMT 88 85.2000 XLON 1098507284954255 31/10/2024 17:08:13 GMT 90 85.2600 XLON 1098507284954329 31/10/2024 17:08:55 GMT 2 85.2800 XLON 1098507284954447 31/10/2024 17:08:55 GMT 1 85.2800 XLON 1098507284954448 31/10/2024 17:08:55 GMT 27 85.2800 XLON 1098507284954449 31/10/2024 17:08:55 GMT 54 85.2800 XLON 1098507284954450 31/10/2024 17:08:55 GMT 3 85.2800 XLON 1098507284954451 31/10/2024 17:08:56 GMT 85 85.2600 XLON 1098507284954453 31/10/2024 17:09:33 GMT 78 85.2800 XLON 1098507284954553 31/10/2024 17:10:06 GMT 69 85.2600 XLON 1098507284954706 31/10/2024 17:10:35 GMT 85 85.2400 XLON 1098507284954834 31/10/2024 17:10:45 GMT 49 85.2200 XLON 1098507284954868 31/10/2024 17:10:45 GMT 41 85.2000 XLON 1098507284954876 31/10/2024 17:12:13 GMT 9 85.2400 XLON 1098507284955101 31/10/2024 17:12:13 GMT 3 85.2400 XLON 1098507284955102 31/10/2024 17:12:13 GMT 78 85.2400 XLON 1098507284955103 31/10/2024 17:12:55 GMT 63 85.2400 XLON 1098507284955202 31/10/2024 17:13:06 GMT 40 85.2400 XLON 1098507284955245 31/10/2024 17:14:06 GMT 44 85.2400 XLON 1098507284955418 31/10/2024 17:15:54 GMT 76 85.2600 XLON 1098507284955628 31/10/2024 17:16:59 GMT 3 85.3000 XLON 1098507284955789 31/10/2024 17:16:59 GMT 85 85.3000 XLON 1098507284955790 31/10/2024 17:18:27 GMT 89 85.3000 XLON 1098507284956049 31/10/2024 17:19:09 GMT 80 85.2800 XLON 1098507284956171 31/10/2024 17:19:57 GMT 14 85.2800 XLON 1098507284956291 31/10/2024 17:19:57 GMT 32 85.2800 XLON 1098507284956292 31/10/2024 17:21:08 GMT 80 85.2600 XLON 1098507284956574 31/10/2024 17:21:08 GMT 63 85.2800 XLON 1098507284956580 31/10/2024 17:21:08 GMT 14 85.2800 XLON 1098507284956581 31/10/2024 17:21:08 GMT 24 85.2800 XLON 1098507284956582 31/10/2024 17:21:13 GMT 40 85.2800 XLON 1098507284956634 31/10/2024 17:21:23 GMT 40 85.3000 XLON 1098507284956662 31/10/2024 17:22:01 GMT 29 85.3200 XLON 1098507284956792 31/10/2024 17:22:01 GMT 85 85.3200 XLON 1098507284956793 31/10/2024 17:22:01 GMT 91 85.3200 XLON 1098507284956799 31/10/2024 17:22:03 GMT 87 85.3400 XLON 1098507284956803 31/10/2024 17:22:59 GMT 87 85.3800 XLON 1098507284956929 31/10/2024 17:23:14 GMT 91 85.3800 XLON 1098507284956973 31/10/2024 17:23:14 GMT 85 85.3600 XLON 1098507284956982 31/10/2024 17:23:14 GMT 21 85.3800 XLON 1098507284956984 31/10/2024 17:23:14 GMT 79 85.3800 XLON 1098507284956985 31/10/2024 17:23:15 GMT 79 85.3800 XLON 1098507284956987 31/10/2024 17:23:15 GMT 35 85.3800 XLON 1098507284956988 31/10/2024 17:23:30 GMT 60 85.3800 XLON 1098507284957042 31/10/2024 17:23:31 GMT 33 85.3800 XLON 1098507284957047 31/10/2024 17:23:31 GMT 80 85.3800 XLON 1098507284957048 31/10/2024 17:24:01 GMT 97 85.3800 XLON 1098507284957128 31/10/2024 17:24:01 GMT 7 85.3800 XLON 1098507284957129 31/10/2024 17:24:02 GMT 81 85.3600 XLON 1098507284957135 31/10/2024 17:24:02 GMT 5 85.3600 XLON 1098507284957136 31/10/2024 17:24:30 GMT 54 85.3400 XLON 1098507284957247 31/10/2024 17:24:51 GMT 86 85.3600 XLON 1098507284957280 31/10/2024 17:25:03 GMT 62 85.3800 XLON 1098507284957338 31/10/2024 17:25:03 GMT 26 85.3800 XLON 1098507284957339 31/10/2024 17:25:03 GMT 45 85.3800 XLON 1098507284957340 31/10/2024 17:25:03 GMT 42 85.3800 XLON 1098507284957341 31/10/2024 17:25:03 GMT 27 85.3800 XLON 1098507284957342 31/10/2024 17:25:24 GMT 50 85.4000 XLON 1098507284957426 31/10/2024 17:25:24 GMT 43 85.4000 XLON 1098507284957427 31/10/2024 17:25:24 GMT 34 85.4000 XLON 1098507284957429 31/10/2024 17:25:40 GMT 36 85.4000 XLON 1098507284957467 31/10/2024 17:25:40 GMT 25 85.4000 XLON 1098507284957468 31/10/2024 17:25:43 GMT 65 85.4200 XLON 1098507284957494 31/10/2024 17:26:19 GMT 22 85.4200 XLON 1098507284957568 31/10/2024 17:26:19 GMT 62 85.4200 XLON 1098507284957569 31/10/2024 17:26:31 GMT 49 85.4400 XLON 1098507284957612 31/10/2024 17:26:31 GMT 29 85.4400 XLON 1098507284957613 31/10/2024 17:26:55 GMT 7 85.4600 XLON 1098507284957687 31/10/2024 17:26:55 GMT 107 85.4600 XLON 1098507284957688 31/10/2024 17:26:55 GMT 18 85.4600 XLON 1098507284957693 31/10/2024 17:26:57 GMT 28 85.4600 XLON 1098507284957697 31/10/2024 17:26:57 GMT 60 85.4600 XLON 1098507284957698 31/10/2024 17:27:05 GMT 87 85.4400 XLON 1098507284957760 31/10/2024 17:27:05 GMT 50 85.4400 XLON 1098507284957766 31/10/2024 17:27:05 GMT 64 85.4600 XLON 1098507284957767 31/10/2024 17:27:06 GMT 22 85.4400 XLON 1098507284957780 31/10/2024 17:27:13 GMT 65 85.4400 XLON 1098507284957811 31/10/2024 17:27:13 GMT 60 85.4400 XLON 1098507284957814 31/10/2024 17:27:57 GMT 79 85.4400 XLON 1098507284958023 31/10/2024 17:27:57 GMT 11 85.4400 XLON 1098507284958024 31/10/2024 17:27:58 GMT 40 85.4400 XLON 1098507284958025 31/10/2024 17:27:59 GMT 42 85.4600 XLON 1098507284958033 31/10/2024 17:28:07 GMT 2 85.4400 XLON 1098507284958078 31/10/2024 17:28:07 GMT 19 85.4400 XLON 1098507284958079 31/10/2024 17:28:07 GMT 19 85.4400 XLON 1098507284958080 31/10/2024 17:28:07 GMT 69 85.4600 XLON 1098507284958082 31/10/2024 17:28:37 GMT 30 85.4600 XLON 1098507284958226 31/10/2024 17:28:37 GMT 13 85.4600 XLON 1098507284958227 31/10/2024 17:28:53 GMT 78 85.4600 XLON 1098507284958269 31/10/2024 17:28:53 GMT 36 85.4600 XLON 1098507284958270 31/10/2024 17:28:56 GMT 41 85.4400 XLON 1098507284958285 31/10/2024 17:29:24 GMT 89 85.4400 XLON 1098507284958474 31/10/2024 17:29:27 GMT 80 85.4600 XLON 1098507284958487 31/10/2024 17:29:27 GMT 34 85.4600 XLON 1098507284958488 31/10/2024 17:29:36 GMT 81 85.4600 XLON 1098507284958570 31/10/2024 17:29:49 GMT 38 85.4400 XLON 1098507284958666 31/10/2024 17:29:49 GMT 45 85.4400 XLON 1098507284958667

