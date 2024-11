EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG: Erfolgreiche Tokenverkäufe im ersten Halbjahr beim Teilkonzern Incredulous Labs



01.11.2024 / 09:00 CET/CEST

Advanced Blockchain AG: Erfolgreiche Tokenverkäufe im ersten Halbjahr beim Teilkonzern Incredulous Labs Halbjahresabschluss 2024 der Muttergesellschaft veröffentlicht

Incredulous Labs Ltd. erzielt mehr als 1,2 Mio. USD aus profitablen Transaktionen

Vorlage des freiwilligen Konzernabschlusses verzögert sich 1. November 2024 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, hat im ersten Halbjahr 2024, über ihre Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd., Zypern mehrere erfolgreiche Token-Verkäufe verzeichnet. Hierdurch konnte bereits ein Umsatz von mehr als 1,2 Mio. USD generiert werden. Dieser stammt im Wesentlichen aus OTC-Transaktionen und Airdrops, die keine Anschaffungskosten verursachten und daher hochprofitabel sind. Gemäß den Anforderungen der Deutschen Börse AG wurde der Halbjahresabschluss der Advanced Blockchain AG fristgerecht veröffentlicht und steht auf der Investor Relations Website unter https://www.advancedblockchain.com/de/investor-relations als Download zur Verfügung. Angesichts der laufenden forensischen und finanziellen Prüfung bei der zypriotischen Gesellschaft Incredulous Labs Ltd., die auch Aufarbeitung für die Jahre 2021 und 2022 umfasst, verzögert sich die Vorlage des freiwilligen Advanced Blockchain Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 sowie für das erste Halbjahr 2024. "Diese Maßnahmen sind weiterhin notwendig, um unseren Aktionären künftig ein umfassendes und verlässliches Bild über die Gesellschaft zu geben. Auch wir sind mit dem aktuellen Tempo unzufrieden und streben eine zügigere Abwicklung an. Doch für uns stehen Qualität und Präzision vor Geschwindigkeit. Diese sorgfältige Aufarbeitung entspricht genau den Wünschen unserer Investoren, die uns dies in zahlreichen Gesprächen mitgeteilt haben, und dem Anspruch, den wir an unsere Arbeit haben", betont Hatem Elsayed, COO der Advanced Blockchain AG. Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .





Kontakt:

ir@advancedblockchain.com



