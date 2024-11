Die Thyssenkrupp ADR Aktie verzeichnete am 1. November 2024 einen Kursrückgang von 1,24% auf 3,18 EUR. Dieser Rückgang reiht sich in eine negative Entwicklung der letzten Wochen ein, bei der die Aktie innerhalb eines Monats 10,56% an Wert verlor. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche plant der Konzern für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,16166 EUR je Aktie auszuschütten, was einer Dividendenrendite von 3,05% entspricht.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 2,0 Milliarden EUR und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,05 erscheint die Aktie derzeit unterbewertet. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 3,32 EUR, was zu einem niedrigen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,96 führt. Diese Kennzahlen deuten auf eine potenzielle Unterbewertung hin, sollten jedoch im Kontext der aktuellen Herausforderungen in der [...]

Hier weiterlesen