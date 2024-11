NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 77 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe ein weiteres solides Quartal verzeichnet, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie nach der Zahlenvorlage. Seine Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis (Ebitda) hob er leicht an./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2024 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2024 / 00:15 / GMT

