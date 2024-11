© Foto: Nati Harnik - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Investorenlegende Warren Buffett hat seine Beteilung an Sirius XM erhöht. Die Aktie profitiert und steigt im erweiterten Handel, nachdem sie nach Vorlage der Earnings am Donnerstag zunächst gefallen war.Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat seinen Anteil am Satellitenradioanbieter Sirius XM Holdings weiter aufgestockt und in den letzten Tagen 2,2 Millionen Aktien für etwa 60 Millionen US-Dollar erworben. Das geht aus einem Formular 4 hervor, das am späten Donnerstag bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde. Berkshire Hathaway hält nun 112,5 Millionen Aktien oder 33,2 Prozent von Sirius XM im Wert von 3 Milliarden US-Dollar. Berkshire kaufte die Aktien am Dienstag, …