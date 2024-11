Daimler Trucks (DTG) hat im dritten Quartal 2024 einen Absatzrückgang von 11% gegenüber dem Vorjahr bekannt gegeben, der vor allem auf einen Absatzrückgang von 28% bei Mercedes-Benz (Europa) und 15% bei Trucks Asia zurückzuführen ist. Dies folgt auf einen signifikanten Absatzrückgang von 15% im Q2 24 gegenüber dem Vorjahr. Es wird erwartet, dass das Book-to-Bill-Verhältnis im 3. Quartal 24 deutlich unter 1x liegen wird, was darauf hindeutet, dass der Auftragseingang hinter den Auslieferungen zurückbleibt. Der Umsatz wird voraussichtlich um über 4 % gegenüber dem Vorjahr zurückgehen, was vor allem auf die schwache Marktentwicklung in Europa und die wirtschaftlichen Herausforderungen in Asien zurückzuführen ist, die die Verbrauchernachfrage beeinträchtigen. Im Gegensatz dazu wird für Trucks North America ein gleichbleibender Umsatz erwartet, der von einem relativ günstigen wirtschaftlichen Umfeld profitiert. Die DTG überprüft außerdem ihre Aktivitäten in China, was zu einer zusätzlichen Anpassung von 180 Mio. EUR im dritten Quartal 24 führt. In Anbetracht dieses Drucks und des jüngsten Anstiegs des Aktienkurses wurde das Rating auf HALTEN herabgestuft, wobei das Kursziel bei 38,00 EUR belassen wurde. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Daimler%20Truck%20Holding%20AG





