Die Husqvarna Aktie verzeichnete in den letzten Wochen einen leichten Rückgang. Am 1. November 2024 lag der Kurs bei 5,923 EUR, was einem Monatsverlust von 5,24% entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigen die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens ein interessantes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird für 2024 mit nur 0,05 angegeben, was auf eine mögliche Unterbewertung hindeutet. Zudem plant Husqvarna für das laufende Geschäftsjahr eine attraktive Dividende von 3,00 EUR je Aktie, was einer Rendite von 4,20% entspricht.

Positive Cashflow-Entwicklung

Besonders bemerkenswert ist das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,39, das deutlich unter dem Vorjahreswert von 6,73 liegt. Dies deutet auf eine verbesserte Liquiditätssituation hin. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,54 für 2024 liegt im moderaten Bereich. Trotz der positiven [...]

