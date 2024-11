FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.11.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1170 (1205) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 3390 (3980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS KAINOS GROUP PRICE TARGET TO 1025 (1415) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 3400 (3920) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 265 (340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS MORGAN SINDALL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 4500 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS KAINOS GROUP PRICE TARGET TO 1030 (1185) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS LIONTRUST PRICE TARGET TO 500 (535) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SMITH & NEPHEW TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1250 (1350) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 225 (260) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS GSK PRICE TARGET TO 1690 (1800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 2080 (2250) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5200 (5300) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1180 (1248) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/DZ BANK CUTS FAIR VALUE FOR SHELL TO 38 (40) EURO - 'BUY' - UBS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1250 (1350) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2800 (2750) PENCE - 'NEUTRAL'



- DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 1040 (949) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2024 AFX News