Während Daten von JPMorgan zeigen, dass Privatanleger ihre Positionen auflösen, wurde der Handel der Aktie auch am Donnerstag mehrfach ausgesetzt, um die Volatilität einzudämmen.Der hochvolatile Handel macht die Aktie attraktiv für spekulative Anleger. Ihr Anstieg und Fall könnte zum Teil auch auf ihren Status als Indikator für Trumps Chancen, bei der Wahl nächste Woche ins Weiße Haus zu gelangen, zurückzuführen sein. Während sich Trumps Chancen in letzter Zeit verbessert haben, zeigt die jüngste CNN-Umfrage, dass Vizepräsidentin Kamala Harris in den wichtigen Swing-States Michigan und Wisconsin einen deutlichen Vorsprung vor dem Republikaner hat. In Pennsylvania, dem größten Swing-State, …