KAP AG SCHLIESST VERKAUF DES SEGMENTS PRECISION COMPONENTS AB



01.11.2024 / 13:47 CET/CEST

Fortsetzung der klaren Portfoliostrategie ermöglicht stärkere Fokussierung

Erlös liegt wie geplant im einstelligen Millionen-Euro-Bereich, zusätzlich übernimmt der Käufer Pensions- und Finanzverpflichtungen

Fulda, 01. November 2024 - Die KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), hat den angekündigten Verkauf von allen wesentlichen Teilen des Segments precision components wie geplant abgeschlossen. Die Transaktion, die im Rahmen eines Management-Buy-Outs ("MBO") an das bisherige Management um Christoph Bachmann und Udo Gaumann erfolgte, umfasst die drei operativen Beteiligungen Präzisionsteile Dresden GmbH & Co. KG, Gear Motion GmbH und BEBUSCH Hungaria Müanyagfeldolgozó Kft. sowie drei weitere, den Beteiligungen zugehörige Verwaltungs- bzw. Grundstücksverwaltungsgesellschaften. Der Verkaufserlös liegt im einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Zudem übernimmt der Käufer Pensions- und Finanzverpflichtungen.

Marten Julius, Mitglied und Sprecher des Vorstands der KAP AG: "Wir freuen uns sehr, dass wir das Segment precision components in einer vertrauensvollen und freundschaftlichen Atmosphäre an das bestehende Managementteam verkaufen konnten. Mit dem abgeschlossenen Verkauf setzen wir unsere klare Portfoliostrategie fort und können uns nun noch stärker auf die Segmente fokussieren, in denen wir mittelfristig den besten strategischen Fit innerhalb unserer Gruppe sehen. Die Positionierung unserer drei bestehenden Segmente bietet uns eine gute Basis, um zukünftige Wertsteigerungspotenziale realisieren zu können.

Für die Zukunft wünschen wir dem Management und den Mitarbeitenden des verkauften Segments viel Erfolg. Um einen reibungslosen Start außerhalb des KAP-Konzerns zu ermöglichen, begleiten und unterstützen wir den Start in die Unabhängigkeit im Rahmen des Carve Outs in Teilbereichen mit zeitlich begrenzten Service Agreements. Damit setzt KAP die partnerschaftliche Beteiligungsphilosophie auch in den ersten Monaten nach dem Verkauf der Gesellschaften fort."

Kontakt:

KAP AG

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

investorrelations@kap.de

+49 661 103 327



Über die KAP AG

Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen Mittelstand, die attraktive Wachstumschancen in ihren jeweiligen Nischenmärkten wahrnimmt. KAP konzentriert sich dabei aktuell auf drei unterschiedliche Segmente: engineered products, flexible films und surface technologies. Derzeit ist die KAP AG mit 20 Standorten und über 1.800 Mitarbeitern in elf Ländern präsent. KAP ist Teilnehmer der Global-Compact-Initiative der Vereinten Nationen und hält sich an dessen prinzipienbasierten Ansatz für verantwortungsvolles Handeln. Die Aktien der KAP AG notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard, ISIN DE0006208408).

