Die Allianz-Aktie verzeichnete am Freitagmorgen einen erfreulichen Aufschwung im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 0,6 Prozent kletterte der Kurs auf 291,20 Euro, wobei das Tageshoch bei 291,50 Euro lag. Dieser Anstieg reiht sich in eine positive Entwicklung ein, die das Papier in den letzten Monaten durchlaufen hat. Seit dem 52-Wochen-Tief von 217,15 Euro im November 2023 konnte die Aktie um beeindruckende 25,43 Prozent zulegen.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten blicken optimistisch in die Zukunft der Allianz-Aktie. Im Durchschnitt wird ein Kursziel von 312,50 Euro prognostiziert, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert. Für das laufende Jahr erwarten Analysten einen Gewinn von 24,82 Euro je Aktie. Zudem dürfte die Dividende auf 14,92 Euro je Anteilsschein steigen, was die Attraktivität für Anleger zusätzlich erhöht. Diese positiven Aussichten stützen sich auf solide Quartalszahlen, die das Unternehmen zuletzt präsentierte.

